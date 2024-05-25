Унаслідок удару по центру Харкова постраждали 18 осіб, підліток у важкому стані
Київ • УНН
Внаслідок російського ракетного удару по центру Харкова поранення отримали 18 осіб, у тому числі 13-річний хлопчик, який перебуває у важкому стані.
У суботу ввечері російська армія завдала удару по центру Харкова, за попередніми даними, ракетою С-300. Травми дістали 18 осіб, зокрема 13-річний хлопець. Про це повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури, передає УНН.
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За даними слідства, 25 травня орієнтовно о 19:00 зс рф завдали ракетний удар по центру Харкову.
Зафіксовано влучання по офісних приміщеннях. Постраждали також адміністративні будівлі, супермаркет, магазини, житлові будинки, пошта, автомобілі та інші цивільні об'єкти. Травми дістали 18 осіб, зокрема 13-річний хлопець. Дитина перебуває у важкому стані
Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.
Через удар ворога по передмістю Харкова є часткове руйнування - Синєгубов 25.05.24, 12:51 • 47388 переглядiв