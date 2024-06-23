В Торецке Донецкой области погибла женщина в результате авиаудара, который враг нанес по жилому сектору. Спасатели обнаружили тело погибшей под обломками ее дома. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Враг совершил очередной удар по частному сектору города, в результате чего авиабомба попала в жилое здание. Из-под завалов было изъято тело женщины, рожденной в 1950 году.

Всего было разобрано 0,5 тонны строительных конструкций. Работы по ликвидации последствий аварии завершены.

Напомним

За последние сутки на Покровском и Донецком направлениях украинские защитники отбили масштабные атаки врага, включая 55 попыток прорыва на Покровском направлении и 15 на Торецком.