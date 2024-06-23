Внаслідок авіаудару по Торецьку загинула жінка
Київ • УНН
Мешканка Торецька загинула в результаті попадання авіабомби в її житловий будинок під час ворожого авіаудару
У Торецьку на Донеччині загинула жінка в результаті авіаудару, який ворог наніс по житловому сектору. Рятувальники виявили тіло загиблої під уламками її дому. Про це повідомили у ДСНС, передає УНН.
Ворог здійснив черговий удар по приватному сектору міста, в результаті чого авіабомба влучила в житлову будівлю. З-під завалів було вилучено тіло жінки, народженої у 1950 році.
Загалом було розібрано 0,5 тонни будівельних конструкцій. Роботи з ліквідації наслідків аварії завершено.
Нагадаємо
Упродовж останньої доби на Покровському та Торецькому напрямках українські захисники відбили масштабні атаки ворога, включно з 55 спробами прориву на Покровському напрямку та 15 на Торецькому.