В порту Феодосии во время взрыва было судно под флагом Танзании - СМИ
Судно под флагом Танзании, которое ранее фигурировало в украинском зерновом скандале, находилось в Феодосии во время взрыва. Его состояние после нападения неизвестно.
Зеленский провел совещание с Умеровым по развитию Сил обороны
Зеленский обсудил с министром обороны развитие Вооруженных сил - "конкретные вещи, которые надо сделать".
На южном направлении уничтожено три разведывательных беспилотника
Украинская противовоздушная оборона 28 декабря сбила 3 российских разведывательных беспилотника в Херсонской и Николаевской областях.
Зеленский о докладах МВД и СБУ: есть хорошие результаты в защите от коллаборационистов и наводчиков
Зеленский рекламирует сильную защиту от коллаборационистов и преступников в условиях войны, а также подчеркивает успех Черноморского экспортного коридора.
"Хлопок" в Брянской области: горит Суземский радиозавод
Радиозавод "Стрела" в Брянской области россии горит после предполагаемого нападения украинских войск; ранена женщина, пострадали жилые кварталы.
Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев
Днепровский суд закрыл дело экс-беркутовцев Бетлия и Козачишина по разгону Майдана в связи с истечением сроков давности.
Зеленский обсудил с Папой Франциском совместную работу по Формуле мира
Зеленский обсудил мирные усилия с Папой Франциском, отметив, что более 80 стран мира поддерживают украинскую "Формулу мира".
В Госспецсвязи предотвратили новую атаку российских хакеров на пользователей из Украины и Польши
С 15 по 25 декабря российские хакеры атаковали пользователей из Украины и Польши присылая на электронную почту письма с вредоносным программным обеспечением.
"Бэби-бокс" от государства получили более 37 тысяч украинских семей
В 2023 году более 37 000 украинских семей получили предоставленные государством "бэби-боксы" с 90+ предметами первой необходимости для новорожденных. Активнее всего услугой воспользовались родители в Киеве и близлежащих регионах.
Из-за обстрела Херсона вспыхнул пожар, травмирована женщина
Херсон был обстрелян российскими войсками, что привело к пожарам, отключению электроэнергии и госпитализации 92-летней женщины с отравлением.