В порту Феодосии во время взрыва было судно под флагом Танзании - СМИ

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Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага
  •  85494 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса может играть на руку врага

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У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист
  •  113891 просмотра

У ВСП достаточно полномочий для привлечения судей ВС к дисциплинарной ответственности, отсутствует только политическая воля - юрист

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Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса
27 декабря  •  142970 просмотра

Слово не воробей... или как Кирилл Кернес пытается пиариться на смерти своего отца Геннадия Кернеса

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Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка
27 декабря  •  164703 просмотра

Надо включать здравый смысл: эксперты оценили призыв передать на фронт инкассаторское авто ликвидируемого банка

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В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов
27 декабря  •  154356 просмотра

В Украине в более 70 школах введено использование ручных металлодетекторов

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Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп
27 декабря  •  165061 просмотра

Сейчас достаточно механизмов, чтобы очистить Верховный Суд от недобропорядочных судей - нардеп

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Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие
27 декабря  •  167777 просмотра

Конкуренция между отечественными производителями станет дополнительной гарантией поставки качественных продуктов питания в ВСУ - мясоперерабатывающее предприятие

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера
26 декабря  •  178336 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса до сих пор грезит должностью гауляйтера

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Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом
26 декабря  •  186928 просмотра

Это игра в одни ворота. Юрист рассказал о коллизии между ВСП и Верховным судом

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Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины
26 декабря  •  177878 просмотра

Не рожденный для войны. Кирилл Кернес объяснил, почему уехал из Украины

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Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину
26 декабря  •  167549 просмотра

Рассматривается вопрос о ходатайстве о назначении психиатрической экспертизы депутату Батрину

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У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда
26 декабря  •  150841 просмотра

У Высшей рады правосудия были случаи, когда ее решения отменяла Большая палата Верховного суда

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Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо
26 декабря  •  132479 просмотра

Эксперт подвел экономические итоги года: нет галопирующей инфляции, и это уже хорошо

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Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин
25 декабря  •  129519 просмотра

Территория, пострадавшая из-за подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС, больше чем зона отчуждения ЧАЭС - Рувин

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В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
25 декабря  •  139313 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

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В порту Феодосии во время взрыва было судно под флагом Танзании - СМИ

Судно под флагом Танзании, которое ранее фигурировало в украинском зерновом скандале, находилось в Феодосии во время взрыва. Его состояние после нападения неизвестно.

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Зеленский обсудил с министром обороны развитие Вооруженных сил - "конкретные вещи, которые надо сделать".

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На южном направлении уничтожено три разведывательных беспилотника

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Зеленский о докладах МВД и СБУ: есть хорошие результаты в защите от коллаборационистов и наводчиков

Зеленский рекламирует сильную защиту от коллаборационистов и преступников в условиях войны, а также подчеркивает успех Черноморского экспортного коридора.

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Радиозавод "Стрела" в Брянской области россии горит после предполагаемого нападения украинских войск; ранена женщина, пострадали жилые кварталы.

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Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев

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Зеленский обсудил мирные усилия с Папой Франциском, отметив, что более 80 стран мира поддерживают украинскую "Формулу мира".

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Зеленский обсудил с Папой Франциском совместную работу по Формуле мира

В Госспецсвязи предотвратили новую атаку российских хакеров на пользователей из Украины и Польши

С 15 по 25 декабря российские хакеры атаковали пользователей из Украины и Польши присылая на электронную почту письма с вредоносным программным обеспечением.

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В Госспецсвязи предотвратили новую атаку российских хакеров на пользователей из Украины и Польши

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В 2023 году более 37 000 украинских семей получили предоставленные государством "бэби-боксы" с 90+ предметами первой необходимости для новорожденных. Активнее всего услугой воспользовались родители в Киеве и близлежащих регионах.

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"Бэби-бокс" от государства получили более 37 тысяч украинских семей

Из-за обстрела Херсона вспыхнул пожар, травмирована женщина

Херсон был обстрелян российскими войсками, что привело к пожарам, отключению электроэнергии и госпитализации 92-летней женщины с отравлением.

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Из-за обстрела Херсона вспыхнул пожар, травмирована женщина