В порту Феодосии во время взрыва было судно под флагом Танзании - СМИ

Сухогруз под флагом Танзании был в порту Феодосии во время взрыва, передает УНН со ссылкой на Крым.Реалии.

Издание добавляет, что судно с таким номером IMO фигурировало в скандале, связанном с незаконным вывозом украинского зерна.

По состоянию на вечер 28 декабря судно все еще в Феодосии, повреждено ли оно - непонятно.

После атаки на корабль рф "Новочеркасск" оккупанты из порта Феодосии вывозят награбленное украинское зерно

Напомним,

Украина нанесла авиационный удар по российскому десантному кораблю "Новочеркасск" в оккупированном Крыму. В результате атаки был уничтожен личный состав врага, а также повреждена портовая инфраструктура и, возможно, суда обеспечения. В результате атаки на корабль 33 моряка считаются пропавшими без вести, 23 ранены, один человек погиб.