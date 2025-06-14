В Полтаве Tesla влетела в парковку: пять человек получили травмы

В Полтаве 14 июня произошло ДТП. Автомобиль Tesla въехал в парковку, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщает полиция Полтавской области, пишет УНН.

Детали

По данным правоохранителей, ДТП произошло около 03:30 на проспекте М.Вавилова в Полтаве. По предварительной информации следствия, автомобиль Tesla выехал за пределы проезжей части, въехал в стоянку для автомобилей и повредил 7 припаркованных автомобилей.

В результате ДТП пострадали пять человек, находившихся в салоне автомобиля Tesla. Трое травмированных госпитализированы. Еще двум лицам оказана медицинская помощь без госпитализации.

По данному факту следственным подразделением полиции области под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, если они причинили тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

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