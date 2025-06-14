У Полтаві Tesla влетіла у парковку: п'ятеро осіб отримали травми

У Полтаві 14 червня сталася ДТП. Автомобіль Tesla в'їхав у парковку, внаслідок чого постраждали п’ятеро людей. Про це повідомляє поліція Полтавщини, пише УНН.

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За даними правоохоронців, ДТП сталася близько 03:30 на проспекті М.Вавілова у Полтаві. За попередньою інформацією слідства, автомобіль Tesla виїхав за межі проїзної частини, в’їхав у стоянку для автомобілів та пошкодив 7 припаркованих автівок.

Унаслідок ДТП постраждали п’ятеро осіб, які перебували в салоні автомобіля Tesla. Трьох травмованих госпіталізовано. Ще двом особам надана медична допомога без госпіталізації.

За даним фактом слідчим підрозділом поліції області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони заподіяли тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

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