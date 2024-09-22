В Павлограде произошел взрыв
Киев • УНН
В городе Павлоград Днепропетровской области прогремел взрыв. Ранее Воздушные Силы ВСУ предупреждали о скоростной цели, которая двигалась в направлении Павлограда.
В Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв. Об этом сообщили корреспонденты Общественного, передает УНН.
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Воздушные Силы ВСУ ранее предупреждали о скоростной цели на Павлоград.
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