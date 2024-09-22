Вражеские атаки на Днепропетровщине: пострадавший 4-летний ребенок остается в тяжелом состоянии

Никопольщина снова под обстрелами. К сожалению, ранен 4-летний ребенок, который остается в тяжелом состоянии. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.

Детали

Вечером и ночью Никопольский район Днепропетровской области подвергся очередным атакам со стороны вражеских войск. Противник применял реактивные системы залпового огня "Град", артиллерию и дроны-камикадзе. Под ударом оказались Никополь и Червоногригорьевская громада.

В Никополе в результате атаки ударного беспилотника был поврежден служебный автомобиль газовой службы.

В то же время в больнице остаются двое пострадавших вчерашней атаки. Состояние 4-летней девочки, которая получила осколочные ранения головы, руки и предплечья, остается тяжелым. Она находится под постоянным наблюдением медиков.

У Дніпрі зросла кількість постраждалих від атаки рф