Вражеские атаки на Днепропетровщине: пострадавший 4-летний ребенок остается в тяжелом состоянии
Киев • УНН
Никопольский район подвергся атакам со стороны вражеских войск. В результате обстрела 4-летняя девочка получила тяжелые осколочные ранения головы, руки и предплечья, ее состояние остается тяжелым.
Никопольщина снова под обстрелами. К сожалению, ранен 4-летний ребенок, который остается в тяжелом состоянии. Об этом сообщает председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает УНН.
Детали
Вечером и ночью Никопольский район Днепропетровской области подвергся очередным атакам со стороны вражеских войск. Противник применял реактивные системы залпового огня "Град", артиллерию и дроны-камикадзе. Под ударом оказались Никополь и Червоногригорьевская громада.
В Никополе в результате атаки ударного беспилотника был поврежден служебный автомобиль газовой службы.
В то же время в больнице остаются двое пострадавших вчерашней атаки. Состояние 4-летней девочки, которая получила осколочные ранения головы, руки и предплечья, остается тяжелым. Она находится под постоянным наблюдением медиков.
У Дніпрі зросла кількість постраждалих від атаки рф21 сентября 2024, 08:14 • 16510 просмотров