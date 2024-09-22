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Ворожі атаки на Дніпропетровщині: постраждала 4-річна дитина залишається в тяжкому стані

Ворожі атаки на Дніпропетровщині: постраждала 4-річна дитина залишається в тяжкому стані

Київ • УНН

 • 37265 перегляди

Нікопольський район зазнав атак з боку ворожих військ. Внаслідок обстрілу 4-річна дівчинка отримала тяжкі осколкові поранення голови, руки та передпліччя, її стан залишається важким.

Нікопольщина знову під обстрілами. На жаль, поранена 4-річна дитина, яка залишається в тяжкому стані. Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає УНН.

Деталі

Ввечері та вночі Нікопольський район Дніпропетровської області зазнав чергових атак з боку ворожих військ. Противник застосовував реактивні системи залпового вогню "Град", артилерію та дрони-камікадзе. Під ударом опинилися Нікополь і Червоногригорівська громада.

У Нікополі внаслідок атаки ударного безпілотника було пошкоджено службовий автомобіль газової служби.

Водночас у лікарні залишаються двоє постраждалих вчорашньої атаки. Стан 4-річної дівчинки, яка отримала осколкові поранення голови, руки та передпліччя, залишається тяжким. Вона перебуває під постійним наглядом медиків.

У Дніпрі зросла кількість постраждалих від атаки рф21.09.24, 11:14 • 18733 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Війна
dnipropetrovska-oblastДніпропетровська область
nikopol-ukrainaНікополь, Україна

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