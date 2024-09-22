У Павлограді стався вибух
Київ • УНН
У місті Павлоград Дніпропетровської області прогримів вибух. Раніше Повітряні Сили ЗСУ попереджали про швидкісну ціль, що рухалася в напрямку Павлограда.
У Павлограді на Дніпропетровщині прогримів вибух. Про це повідомили кореспонденти Суспільного, передає УНН.
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Повітряні Сили ЗСУ раніше попереджали щодо швидкісної цілі на Павлоград.
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