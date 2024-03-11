В ознаменование вступления в НАТО: флаг Швеции официально подняли в штаб-квартире Альянса

Церемония поднятия флага Швеции в честь вступления страны в НАТО прошла возле штаб-квартиры Альянса в понедельник, 11 марта. Трансляцию вели на сайте НАТО, пишет УНН.

Детали

Церемония прошла в Брюсселе. На ней присутствовали первые лица Швеции, Генсек НАТО Йенс Столтенберг.

В том числе Ее Высочество кронпринцесса Швеции Виктория прибыла в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе, чтобы принять участие в церемонии поднятия флага, которая знаменует вступление Швеции в НАТО.

Дополнение

Стокгольм отказался от своей политики неприсоединения для большей безопасности в рамках Организации Североатлантического договора после вторжения россии в Украину в 2022 году.

7 марта Швеция стала 32-м членом НАТО.