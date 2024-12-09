В ОП заявили, что встреча новой контактной группы запланирована на декабрь
Киев • УНН
Украина собирает ключевых европейских партнеров, которые вместе с Соединенными Штатами Америки, "способны обеспечить максимальное усиление Украины".
В декабре Украина планирует провести встречу лидеров новой контактной группы по обеспечению усиления страны. Об этом Суспильному рассказал спикер президента Украины Сергей Никифоров, передает УНН.
По его словам, Украина собирает ключевых европейских партнеров, которые вместе с Соединенными Штатами Америки, "способны обеспечить максимальное усиление Украины".
"Окончательный перечень участников еще формируется, но это страны, которые имеют дальнобойные способности, страны, которые делают наибольшие инвестиции в украинское производство оружия, и страны, от которых зависит наше будущее в НАТО", — отметил спикер президента.
Никифоров добавил, что Украина планирует провести эту встречу в декабре: "для координации, выработки общей позиции, гарантирования того, чтобы быть сильной при любом развитии событий, как на переговорах, так и на поле боя".
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12 октября в Германии должно было состояться заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Однако, 9 октября в пресс-службе американской авиабазы "Рамштайн" в Германии сообщили о переносе заседания, поскольку президент США отложил поезд из-за урагана "Милтон".
На заседании в Германии, которое должно было состояться 12 октября, должен был председательствовать президент США Джо Байден. Тогда контактная группа впервые должна была собраться на уровне лидеров. Однако накануне стало известно, что Байден отменил свой визит в Германию из-за урагана "Милтон" в США.
Спикер Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что в Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки обсуждают новые детали заседания формата "Рамштайн" в Германии из-за изменения планов американских топ-чиновников.
В среду, 9 октября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча "Рамштайна" перенесена, но в ближайшее время может быть "подготовлен новый график".
Зеленский подчеркнул, что заседание "Рамштайна" даст возможность лучше всего скоординировать со всеми партнерами реализацию конкретного содержания украинского плана победы.