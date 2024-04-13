В ОП ожидают, что Глобальный саммит мира и поддержка мира станет толчком обмена пленными в формате "всех на всех"

Если мир поддержит Украинскую формулу мира, то это будет способствовать обмену пленными по принципу "всех на всех". Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак во время встречи с бывшими военнопленными и родными украинцев, которые сейчас находятся в плену россиян, пишет УНН.

Детали

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак встретился в Черновцах с бывшими военнопленными и родными украинцев, которые сейчас находятся в плену у государства-агрессора - рф.

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Глава Офиса Главы государства рассказал участникам встречи о договоренности Владимира Зеленского провести первый Глобальный саммит мира в Швейцарии.

"Безусловно, этот форум будет без россии, но все же, когда сто государств это поддерживают, это будет очень сильным давлением на россию. Один из главных пунктов - достижение договоренности по обмену по принципу "всех на всех". Я думаю, что это будет серьезный толчок для того, чтобы мы все же к этому пришли. Потому что, еще раз вам скажу, для нас это очень важно. Мы не остановимся, пока не вернем всех наших людей", - отметил Андрей Ермак.

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