Украина ожидает, что первый Саммит мира состоится с участием 80-100 стран - Зеленский

Украина рассчитывает на присутствие примерно 100 стран на первом инаугурационном Саммите мира в Швейцарии. Об этом в эфире телемарафона заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ближайшие дни Украина согласует со Швейцарией дату проведения первого инаугурационного Саммита мира.

Владимир Зеленский отметил: пока что списка стран, которые примут участие в мероприятии, нет. Как только президент Украины согласует дату проведения саммита с президентом Швейцарской Конфедерации, лидерам государств мира начнут рассылать приглашения.

Мы рассчитываем иметь 80-100 стран мира. Считаем, что это будет самый мощный саммит. Саммит мира. Да, он инаугурационный. Но это очень важный саммит, где мы будем видеть партнеров. И на котором мы построим карту дальнейших шагов по окончанию войны - отметил глава государства.

Президент Украины подчеркнул: только совместными усилиями мир может остановить агрессию России. Поэтому на саммите ждут страны со всех континентов.

Дополнение

Первый инаугурационный Саммит мира состоится в Швейцарии на основе Украинской формулы мира. На нем страны-участницы подготовят совместный план действий по справедливому миру для Украины.