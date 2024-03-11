В оккупированном Луганске российские силовики устроили казармы в гостинице - "АТЕШ"

Украинские партизаны обнаружили место дислокации российских силовиков в оккупированном луганске. Об этом пишет УНН со ссылкой на движение "АТЕШ".

Детали

Нашим агентам удалось разведать, что в Луганске на улице Оборонной 12а в гостинице "Турист" размещен личный состав так называемой "народной милиции лнр" и вооруженных сил россии - резюмировали в "АТЕШ".

Партизаны отмечают, что это очередное доказательство того, что российская армия размещает оккупантов в жилой застройке, чтобы обвинить Силы обороны Украины в разрушении гражданской инфраструктуры.

Партизаны обнаружили штаб российской военной разведки в Новороссийске

Отмечается, что координаты дислокации российских войск уже передали украинским защитникам.

Напомним

кадыровские подразделения грабят шахту Бутовка, что в Ясиноватском районе Донецкой области, режут медь и потом вывозят на продажу.