Налоговая и силовики своим давлением довели бизнес до отчаяния - эксперт
Польские фермеры решили не пускать грузовики из Украины в Польшу через ПП "Угринов"
Совет по вопросам поддержки бизнеса при Президенте должен прислушиваться к жалобам бизнеса, в том числе на Гетманцева - эксперт
В начале полномасштабной войны некоторые страны не хотели продавать боеприпасы Украине из-за опасений ее проигрыша - эксперт
Полицейская унижала школьников: работники Офиса Омбудсмена посетят гимназию в Черновцах
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы есть
Фонд гарантирования вкладов физлиц попытался ввести в заблуждение журналистов относительно закупки лицензий к программному обеспечению по завышенной цене
Зарабатывали на сдаче экзаменов на водительские права: на Волыни разоблачили коррупционную схему шпионского уровня
Весенний гиповитаминоз: симптомы и профилактика
Изменение правил раскрытия банковской тайны подорвет доверие ко всей банковской системе - соучредитель банка "Конкорд" Соседка
В оккупированном Луганске российские силовики устроили казармы в гостинице - "АТЕШ"
Торговля между Украиной и Польшей: руководитель Гостаможслужбы объяснил, почему возникает расхождение в цифрах между экспортом и импортом
Постоянный Синод УГКЦ обнародовал заявление после слов Папы Франциска о "белом флаге"
"Мне действительно интересно, о чем он думал": глава МИД Германии отреагировала на заявление Папы Франциска
Экс-чиновник МИД Николенко стал генеральным консулом Украины в Торонто
Армия рф за сутки атаковала 10 областей Украины, обстреляв 118 объектов инфраструктуры - отчет
Украина на фоне войны стала крупнейшим импортером оружия в Европе - SIPRI
Американцы разделились во мнениях о том, кому бы они доверили должность президента - опрос
В подмосковье вспыхнул крупный пожар: горел склад со стройматериалами
Стоимость биткоина превысила 71 тысячу долларов
Популярные
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Показаны последствия попадания "шахеда" в Харькове
В Тегеране во время взрыва один человек погиб, еще 8 - ранены
Глава МИД Франции призвал говорить с Россией на языке "баланса сил"
В Одесской области взрывы работает ПВО
Публикации
Пробить дно: "мастер-класс" по циничному пиару на детях наших защитников от так называемого "гуманитарного штаба" Гройсмана
Контролирует или заметает следы: соратник Гройсмана "неожиданно" решил поинтересоваться, как строит укрытие фирма с неоднозначной репутацией
Слуги народа или прислужники кремля: почему два депутата из комитета нацбезопасности ВР критикуют прозрачную систему закупок продуктов питания для ВСУ
Фигурант дела о невыполнении контракта между МОУ и "Львовским арсеналом" Алексей Хорошаев заявил, что боеприпасы естьЭксклюзив
Мэр Винницы: миллионер из трущоб на содержании жены
В оккупированном Луганске российские силовики устроили казармы в гостинице - "АТЕШ"
Украинские партизаны обнаружили место дислокации российских войск в оккупированном Луганске, которые скрываются в гостинице, среди гражданской застройки.
Торговля между Украиной и Польшей: руководитель Гостаможслужбы объяснил, почему возникает расхождение в цифрах между экспортом и импортом
Исполняющий обязанности председателя Государственной таможенной службы Украины объяснил причины расхождений в таможенной статистике по торговле между Украиной и Польшей.
Постоянный Синод УГКЦ обнародовал заявление после слов Папы Франциска о "белом флаге"
Постоянный Синод Украинской Греко-Католической Церкви обнародовал заявление, в котором отверг предложение Папы Франциска поднять белый флаг и вести переговоры с россией, подчеркнув, что капитуляция означает смерть для украинцев, учитывая геноцидные намерения рф уничтожить украинскую идентичность.
"Мне действительно интересно, о чем он думал": глава МИД Германии отреагировала на заявление Папы Франциска
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выразила непонимание относительно призыва Папы Франциска.
Экс-чиновник МИД Николенко стал генеральным консулом Украины в Торонто
Бывший спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко назначен генеральным консулом Украины в Торонто.
Армия рф за сутки атаковала 10 областей Украины, обстреляв 118 объектов инфраструктуры - отчет
Российские войска атаковали 120 населенных пунктов и 118 объектов инфраструктуры в 10 областях Украины.
Украина на фоне войны стала крупнейшим импортером оружия в Европе - SIPRI
Украина стала крупнейшим европейским импортером оружия в 2019-2023 годах благодаря военной помощи по меньшей мере 30 государств после вторжения россии в феврале 2022 года, импорт оружия в Европу увеличился на 94% по сравнению с 2014-2018 годами.
Американцы разделились во мнениях о том, кому бы они доверили должность президента - опрос
Американцы разделились во мнениях относительно того, кто был бы лучшим президентом - Джо Байден или Дональд Трамп, согласно опросу ABC News/Ipsos.
В подмосковье вспыхнул крупный пожар: горел склад со стройматериалами
В московской области загорелся склад со строительными материалами, в результате чего обвалилась крыша, разлился и загорелся контейнер с горюче-смазочными материалами.
Стоимость биткоина превысила 71 тысячу долларов
Согласно данным CoinGecko, стоимость биткоина впервые превысила $71 000, установив новый рекорд.