На временно оккупированной территории Автономной Республики Крым похоронили около 700 бывших граждан Украины, которые служили в рядах армии рф, при общем количестве не менее 880 захоронений представителей российской армии, о которых стало известно за неделю, передает УНН со ссылкой на Представительство Президента Украины в АР Крым.

Детали

Новые данные, которые освещают проблему насильственной мобилизации на территории оккупированного Крыма:

По данным представительства Президента Украины в АР Крым, на полуострове состоялись захоронения по меньшей мере 880 солдат российской армии. В заметке предполагается, что 699 из них, вероятно, были гражданами Украины.

Важно: количество захоронений может быть больше, поскольку значительная часть происходит без освещения.

Напомним,

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Украина имеет реалистичный план возвращения оккупированного Крыма. Он подчеркнул, что Киев стремится достичь международно признанных границ 1991 года.

Дев’ятьох "служителів Феміди" з окупованого Криму засудили за держзраду