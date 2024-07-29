Заочные приговоры получили девять судей из оккупированного Крыма, которые осуществляют «правосудие» от имени и в интересах России. После оккупации полуострова осужденные изменили присяге и заняли должности «судей», оказывали помощь рф в подрывной деятельности против Украины, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры АР Крыма.

Детали

По публичному обвинению прокуратуры АР Крым и г. Севастополя заочные приговоры получили 9 оккупационных «служителей Фемиды», которые осуществляют «правосудие» от имени и в интересах государства-агрессора - передает ведомство.

В суде доказано, что после оккупации полуострова осужденные изменили присяге на верность украинскому народу.

Указанные 9 человек заняли должности «судей» в оккупационных судах.

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Речь идет о:

Верховный суд Республики Крым;

Двадцать первый арбитражный апелляционный суд и Апелляционный суд Республики Крым;

Симферопольский, Белогорский и Джанкойский районные суды Республики Крым;

Севастопольский городской и Ленинский районный суд г. Севастополя.

Своими действиями и решениями они обеспечили функционирование оккупационной судебной власти на полуострове, а также оказывали помощь представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины.

Дополнение

Сейчас по публичному обвинению прокуратуры автономии по ст. 111 УК Украины осуждены 103 бывших украинских судей-предателей.

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