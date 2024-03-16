В Офисе Президента рассказали о планах поддержки "Сделано в Украине"

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма во время своего выступления на KIEF TALKS обсудил стратегические планы по поддержке украинского производителя в рамках инициативы "Сделано в Украине", пишет УНН.

Шурма рассказал, что поддержка украинского производителя товаров будет базироваться на трех основных принципах: побуждении спроса путем внедрения кэшбека как в потребительском, так и в промышленном сегментах, предоставлении инвестиционных кредитов и упрощении государственного регулирования.

"В индустриальном сегменте действует программа - кэшбек на покупку агротехники, которая неплохо себя показала. Подобная программа будет запущена и в потребительском сегменте. Покупатель будет получать достойный кэшбек за покупку локального товара", - пояснил Шурма.

Он также отметил, что условием для получения кэшбека будет необходимость безналичной оплаты с получением фискального чека, что будет способствовать большей прозрачности в операциях. Дополнительно, продавец должен быть налогоплательщиком на общей системе налогообложения. Заместитель руководителя Офиса Главы государства отметил, что Кабинет Министров и Офис Президента работают над совершенствованием механизма государственных закупок с целью увеличения объема закупленной продукции с высоким уровнем локализации, чем это имеет место сейчас.

Также Шурма рассказал, что еще одним ключевым аспектом поддержки украинского производителя является предоставление льготных кредитов, также они планируют упростить получение кредитов на новые бизнесы.

"Мы планируем изменить программу "5-7-9", чтобы сместить фокус на инвестиционную деятельность. Если вы посмотрите на структуру выданных кредитов, увидите, что львиная доля берется под оборотные средства. Скорее всего, эти направления будут ограничены. Все будет сфокусировано на инвестиционной деятельности, а также будет расширен лимит кредитов до 10 миллионов долларов", - пояснил он.

По его словам что государство активно работает над дерегуляцией для украинских производителей.

"У Украины должны появиться преимущества по сравнению с нашими соседями: Румынией, Болгарией, Словакией, Польшей. Поэтому нам важно, чтобы наша разрешительная система была проще, чем в этих странах. Разрешения выдаются по пяти направлениям: земля, муниципально-архитектурные согласования, присоединение к сетям, экологические согласования и само разрешение на строительство. По земле и у нас уже принят закон, который упрощает изменение ее назначения. Работаем над тем, чтобы дерегулировать и другие направления", - завершил руководитель Офиса Президента.

Напоминаем

Украина и Италия договорились сотрудничать в продвижении украинских брендов в мире и поддержку выхода украинских производителей на международные рынки через программу "Сделано в Украине".