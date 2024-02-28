В Одессе возник пожар из-за обломков сбитого "шахеда"

В результате падения обломков сбитого вражеского дрона в Одессе произошло замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры, возник пожар, который оперативно был ликвидирован. Об этом Силы обороны юга Украины сообщают в телеграмме, передает УНН.

Детали

Ночной дроновый террор враг направил из акватории Черного моря по прибрежным территориям юга. Силы противовоздушной обороны отработали результативно по всем БпЛА типа "Shahed-131/136 отмечается в сообщении.

По информации военных, падение обломков одного из сбитых дронов вызвало замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры в Одессе.

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