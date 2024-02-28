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В Одессе возник пожар из-за обломков сбитого "шахеда"

В Одессе возник пожар из-за обломков сбитого "шахеда"

Киев  •  УНН

28 февраля 2024, 01:39  •  5192 просмотра

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Пожар на объекте критической инфраструктуры в Одессе начался после того, как обломки сбитого иранского беспилотника Shahed вызвали короткое замыкание в электросети.

В результате падения обломков сбитого вражеского дрона в Одессе произошло замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры, возник пожар, который оперативно был ликвидирован. Об этом Силы обороны юга Украины сообщают в телеграмме, передает УНН.

Детали

Ночной дроновый террор враг направил из акватории Черного моря по прибрежным территориям юга. Силы противовоздушной обороны отработали результативно по всем БпЛА типа "Shahed-131/136

отмечается в сообщении.

По информации военных, падение обломков одного из сбитых дронов вызвало замыкание в электросети объекта критической инфраструктуры в Одессе.

россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронам: в результате обстрелов вспыхнуло два пожара27 февраля 2024, 16:46 • 26723 просмотра

Возникший пожар оперативно ликвидирован. Люди не пострадали

добавили в Силах обороны юга.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
khesa-shakhed-136Шахед-136
chyornoe-moreЧерное море
odessaОдесса
В Одесі виникла пожежа через уламки збитого "шахеда"
Fire starts in Odesa due to wreckage of downed Shahed
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