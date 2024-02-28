В Одесі виникла пожежа через уламки збитого "шахеда"
Київ • УНН
Пожежа на об'єкті критичної інфраструктури в Одесі почалася після того, як уламки збитого іранського безпілотника Shahed спричинили коротке замикання в електромережі.
Унаслідок падіння уламків збитого ворожого дрона в Одесі сталося замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури, виникла пожежа, яку оперативно було ліквідовано. Про це Сили оборони півдня України повідомляють у телеграмі, передає УНН.
Деталі
Нічний дроновий терор ворог спрямував з акваторії Чорного моря по прибережних територіях півдня. Сили протиповітряної оборони відпрацювали результативно по всіх БпЛА типу "Shahed-131/136
За інформацією військових, падіння уламків одного зі збитих дронів спричинило замикання в електромережі об'єкта критичної інфраструктури в Одесі.
росіяни атакували Нікопольщину артилерією та дронам: внаслідок обстрілів спалахнуло дві пожежі27.02.24, 18:46 • 32178 переглядiв
Виниклу пожежу оперативно ліквідовано. Люди не постраждали