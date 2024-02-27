росіяни атакували Нікопольщину артилерією та дронам: внаслідок обстрілів спалахнуло дві пожежі
Київ • УНН
Російська окупаційна армія 15 разів атакувала Дніпропетровську область, використовуючи безпілотники-камікадзе та артилерію, пошкоджуючи інфраструктуру та влаштовуючи пожежі, але обійшлося без жертв.
Протягом доби окупаційна армія рф 15 разів атакувала Дніпропетровщину, використовуючи дрони-камікадзе та артилерію. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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За його словами, росіяни провели 5 артобстрілів та десять разів використовували БПЛА.
Цілий день російська армія гатила по Нікопольщині. Райцентру, Марганецькій, Мирівській, Покровській, Червоногригорівській громадах
Попередньо обійшлось без постраждалих, проте є руйнування. Зокрема, внаслідок обстрілів пошкоджені комунальне підприємство та агрофірма.
Також понівечені приватний будинок, господарська споруда, лінії електропередач.
Зайнялися вантажівка і суха трава. Обидві пожежі вже приборкали
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