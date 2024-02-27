россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронам: в результате обстрелов вспыхнуло два пожара
Киев • УНН
Российская оккупационная армия 15 раз атаковала Днепропетровскую область, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию, повреждая инфраструктуру и устраивая пожары, но обошлось без жертв.
В течение суток оккупационная армия рф 15 раз атаковала Днепропетровскую область, используя дроны-камикадзе и артиллерию. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.
Детали
По его словам, россияне провели 5 артобстрелов и десять раз использовали БПЛА.
Целый день российская армия била по Никопольщине. Райцентру, Марганецкой, Мировской, Покровской, Червоногригорьевской громадам
Предварительно обошлось без пострадавших, однако есть разрушения. В частности, в результате обстрелов повреждены коммунальное предприятие и агрофирма.
Также изуродованы частный дом, хозяйственная постройка, линии электропередач.
Загорелись грузовик и сухая трава. Оба пожара уже потушили
Напомним,
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На Днепропетровщине россияне обстреляли лицей в Днепропетровской области27 февраля 2024, 05:36 • 30013 просмотров
россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронам: в результате обстрелов вспыхнуло два пожара
Российская оккупационная армия 15 раз атаковала Днепропетровскую область, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию, повреждая инфраструктуру и устраивая пожары, но обошлось без жертв.
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