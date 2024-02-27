россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронам: в результате обстрелов вспыхнуло два пожара

В течение суток оккупационная армия рф 15 раз атаковала Днепропетровскую область, используя дроны-камикадзе и артиллерию. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали

По его словам, россияне провели 5 артобстрелов и десять раз использовали БПЛА.

Целый день российская армия била по Никопольщине. Райцентру, Марганецкой, Мировской, Покровской, Червоногригорьевской громадам - резюмировал председатель ОВА.

Предварительно обошлось без пострадавших, однако есть разрушения. В частности, в результате обстрелов повреждены коммунальное предприятие и агрофирма.

Также изуродованы частный дом, хозяйственная постройка, линии электропередач.

Загорелись грузовик и сухая трава. Оба пожара уже потушили - подытожил Лысак.

Напомним,

В Днепропетровской области в понедельник вечером, 26 февраля, украинские силы ПВО сбили две крылатые ракеты оккупантов

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