россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронам: в результате обстрелов вспыхнуло два пожара

Эксклюзив
россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт
  •  105331 просмотра

россия создает проблемы на рынке вооружения, чтобы Украина не получала боеприпасы - эксперт

Эксклюзив
Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу
  •  119249 просмотра

Директор Фонда гарантирования вкладов физлиц Рекрут продолжает отмалчиваться относительно своих поездок за границу

Эксклюзив
рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы
  •  118924 просмотра

рф атакует энергетику не только зимой: в Укрэнерго рассказали, что делают для укрепления энергосистемы

Эксклюзив
В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине
26.02.24  •  140244 просмотра

В СНБО прокомментировали возможность открытия воздушного пространства в Украине

Эксклюзив
Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ
26.02.24  •  155875 просмотра

Более 500 лингвистических экспертиз по фактам российской агрессии было проведено в прошлом году - КНИИСЭ

Эксклюзив
Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта
26.02.24  •  153429 просмотра

Большие страсти и нервозность: гороскоп для всех знаков Зодиака на 26 февраля – 3 марта

Эксклюзив
На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт
26.02.24  •  154063 просмотра

На мировом рынке вооружения сейчас дефицит, купить боеприпасы очень сложно - эксперт

Эксклюзив
ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка
26.02.24  •  147326 просмотра

ФГВФЛ остановил выплаты девятой очереди кредиторов банка "Конкорд", несмотря на достаточное количество средств на счетах - экс-глава правления банка

Эксклюзив
Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов
26.02.24  •  137262 просмотра

Федоров о "выборах" на временно оккупированных территориях Запорожской области: рф завезла сотни агитаторов и организаторов

Эксклюзив
Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф
25.02.24  •  150852 просмотра

Кулеба о трибунале по преступлениям россии: Украина настаивает, что он должен иметь юрисдикцию в отношении президента, премьера и главы мида рф

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронам: в результате обстрелов вспыхнуло два пожара

россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронам: в результате обстрелов вспыхнуло два пожара

Киев  •  УНН

27 февраля 2024, 16:46  •  16904 просмотра

Read in English

Российская оккупационная армия 15 раз атаковала Днепропетровскую область, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию, повреждая инфраструктуру и устраивая пожары, но обошлось без жертв.

В течение суток оккупационная армия рф 15 раз атаковала Днепропетровскую область, используя дроны-камикадзе и артиллерию. Об этом заявил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, пишет УНН.

Детали 

По его словам, россияне провели 5 артобстрелов и десять раз использовали БПЛА.

Целый день российская армия била по Никопольщине. Райцентру, Марганецкой, Мировской, Покровской, Червоногригорьевской громадам

- резюмировал председатель ОВА. 

Предварительно обошлось без пострадавших, однако есть разрушения. В частности, в результате обстрелов повреждены коммунальное предприятие и агрофирма.

Также изуродованы частный дом, хозяйственная постройка, линии электропередач.

Загорелись грузовик и сухая трава. Оба пожара уже потушили

- подытожил Лысак. 

Напомним,

В Днепропетровской области в понедельник вечером, 26 февраля, украинские силы ПВО сбили две крылатые ракеты оккупантов

На Днепропетровщине россияне обстреляли лицей в Днепропетровской области27 февраля 2024, 05:36 • 30013 просмотров

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Война
росіяни атакували Нікопольщину артилерією та дронам: внаслідок обстрілів спалахнуло дві пожежі
russians attack Nikopol district with artillery and drones: two fires broke out as a result of the shelling
Новости по теме

россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронам: в результате обстрелов вспыхнуло два пожара

Российская оккупационная армия 15 раз атаковала Днепропетровскую область, используя беспилотники-камикадзе и артиллерию, повреждая инфраструктуру и устраивая пожары, но обошлось без жертв.

Война •   •  16904 просмотра
россияне атаковали Никопольщину артиллерией и дронам: в результате обстрелов вспыхнуло два пожара

В МОН презентовали результаты исследования "Индекс будущего" инициированного Первой Леди

Исследование показало, что наибольший дискомфорт из-за войны украинские дети испытывают в сферах здравоохранения, образования и институционального ухода.

Общество •   •  19446 просмотра
В МОН презентовали результаты исследования "Индекс будущего" инициированного Первой Леди

В непризнанном Приднестровье отрицают слухи о вероятном обращении к путину по поводу "присоединения к рф"

Заместитель председателя "парламента" Приднестровья отвергла слухи о том, что депутаты региона могут обратиться к Путину с просьбой о присоединении к России, назвав эту идею "невероятной глупостью".

Политика •   •  17154 просмотра
В непризнанном Приднестровье отрицают слухи о вероятном обращении к путину по поводу "присоединения к рф"

Задерживал и допрашивал украинцев, несогласных с политикой кремля: подозревается коллаборационист из "днр"

Бывшего следователя Донецкого городского управления милиции подозревают в сотрудничестве с "ДНР": он задерживал и допрашивал украинцев, несогласных с политикой России, проводил обыски в их домах, взяв на себя дело бойца "Азова", которому теперь грозит 10 лет заключения.

Криминал и ЧП •   •  13924 просмотра
Задерживал и допрашивал украинцев, несогласных с политикой кремля: подозревается коллаборационист из "днр"

Руководителям "админучреждений" в оккупированных регионах приказали обеспечить явку на "выборы путина" - Сопротивление

Руководителям учреждений в оккупированных регионах приказали повысить явку на псевдовыборах президента россии, а после голосования будут проверять явку по видеозаписям.

Война •   •  18579 просмотра
Руководителям "админучреждений" в оккупированных регионах приказали обеспечить явку на "выборы путина" - Сопротивление

Кабмин увеличил численность работников аппарата ГПСУ

Кабинет Министров увеличил количество работников администрации Государственной пограничной службы Украины с 612 до 662 человек и выделил 50 дополнительных автомобилей от благотворительных организаций для помощи в охране границ во время военного положения.

Война •   •  22632 просмотра
Кабмин увеличил численность работников аппарата ГПСУ

Европарламент принял закон о сохранении природы, которому предшествовал бурный спор

Европейский парламент принял противоречивый закон об охране природы, который требует к 2030 году восстановить не менее 20% сухопутных и морских территорий ЕС с помощью таких мер, как лесовосстановление и восстановление водно-болотных угодий.

Новости Мира •   •  16299 просмотра
Европарламент принял закон о сохранении природы, которому предшествовал бурный спор

Кабмин разрешил фармацевтам проводить профилактические прививки в аптеках: что известно

Кабинет Министров разрешил фармацевтам проводить профилактические прививки в аптеках, если они пройдут специальное обучение, а аптеки будут оборудованы медицинскими кабинетами.

Здоровье •   •  15486 просмотра
Кабмин разрешил фармацевтам проводить профилактические прививки в аптеках: что известно

Разместить западные войска в Украине можно не переходя границы боевых действий - глава МИД Франции

Министр иностранных дел Франции предполагает, что западные войска могут быть развернуты в Украине для оказания поддержки, например, в разминировании и производстве оружия, не участвуя в прямых боевых действиях.

Война •   •  23888 просмотра
Разместить западные войска в Украине можно не переходя границы боевых действий - глава МИД Франции

Украинцам нужно будет сдать боевое оружие после окончания войны - Клименко

Украинским гражданам после окончания войны с рф нужно будет сдать боевое оружие.

Общество •   •  23758 просмотра
Украинцам нужно будет сдать боевое оружие после окончания войны - Клименко