В Одессе мужчина жестоко избил двухмесячную дочь: младенец в реанимации
Киев • УНН
Полиция задержала 27-летнего мужчину, который систематически избивал свою 2,5-месячную дочь. Ребенок в тяжелом состоянии в больнице, отцу грозит до 8 лет заключения за умышленное тяжкое телесное повреждение.
В Одессе полицейские задержали мужчину за избиение маленькой дочери. Ребенок 2,5 месяцев в больнице в тяжелом состоянии. Правонарушителю грозит до восьми лет лишения свободы, передает УНН со ссылкой на полицию Одесской области.
Детали
О потерпевшей, которую 22 октября ночью доставили из дома в реанимационное отделение Одесской областной детской клинической больницы, полицейских проинформировали медики.
Установлено, что 27-летний отец раздражался и бил дочь каждый раз, когда она плакала, таким образом «успокаивая» ее. Самочувствие ребенка становилось все хуже, и мать вызвала «скорую». По словам 24-летней женщины, стать мужчине помехой она боялась.
Гражданская супружеская пара кроме дочери, имеет двухлетнего сына, которого отец, по предварительным данным, также бил. Сейчас мальчика обследуют врачи, у него, предварительно, закрытый перелом бедра.
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«Злоумышленник задержан в процессуальном порядке. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении дочери, то есть умышленном телесном повреждении, опасном для жизни ребенка в момент причинения. За это преступление предусмотрено наказание до восьми лет заключения. Мы будем ходатайствовать в суде об избрании правонарушителю меры пресечения в виде содержания под стражей», - рассказал начальник следственного отделения отдела полиции № 5 Одесского районного управления полиции № 1 Петр Чефарличев.
В Единый реестр досудебных расследований, кроме ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины, следователи внесли сведения и по признакам ч. 1 ст. 122 Уголовного кодекса Украины, которой квалифицируется умышленное средней тяжести телесное повреждение. В рамках этого производства устанавливаются обстоятельства избиения мальчика. Процессуальное руководство в расследовании обоих дел осуществляет Приморская окружная прокуратура города Одессы.
«В ходе следствия будет дана правовая оценка всем действиям как мужчины, так и женщины. О происшествии мы сообщили работникам службы по делам детей для решения дальнейшей судьбы детей», - добавил Петр Чефарличев.
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