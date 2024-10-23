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В Одесі чоловік жорстоко побив двомісячну доньку: немовля в реанімації

Київ • УНН

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Поліція затримала 27-річного чоловіка, який систематично бив свою 2,5-місячну доньку. Дитина у важкому стані в лікарні, батькові загрожує до 8 років ув'язнення за умисне тяжке тілесне ушкодження.

В Одесі чоловік жорстоко побив двомісячну доньку: немовля в реанімації

В Одесі поліцейські затримали чоловіка за побиття малесенької доньки. Дитина 2,5 місяців у лікарні у важкому стані. Правопорушнику загрожує до восьми років позбавлення волі, передає УНН із посиланням на поліцію Одеської області.

Деталі

Про потерпілу, яку 22 жовтня вночі доставили з дому до реанімаційного відділення Одеської обласної дитячої клінічної лікарні, поліцейських проінформували медики.

Наразі встановлено, що 27-річний батько дратувався і бив донечку щоразу, коли вона плакала, у такий спосіб "заспокоюючи" її. Самопочуття дитини ставало дедалі гіршим, і мати викликала "швидку". Зі слів 24-річної жінки, стати чоловіку на заваді вона боялася.

Цивільна подружня пара окрім донечки, має дворічного сина, якого батько, за попередніми даними, також бив. Наразі хлопчика обстежують лікарі, у нього, попередньо, закритий перелом стегна.

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"Зловмисник затриманий в процесуальному порядку. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні донечки, тобто умисному тілесному ушкодженні, небезпечному для життя дитини в момент заподіяння. За цей злочин передбачене покарання до восьми років увʼязнення. Ми клопотатимемо в суді про обрання правопорушнику запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - розповів начальник слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Петро Чефарлічев.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань, окрім ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України, слідчі внесли відомості й за ознаками ч. 1 ст. 122 Кримінального кодексу України, якою кваліфікується умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження. В рамках цього провадження встановлюються обставини щодо побиття хлопчика. Процесуальне керівництво в розслідуванні обох справ здійснює Приморська окружна прокуратура міста Одеси.

"У ході слідства буде надано правову оцінку всім діям як чоловіка, так і жінки. Про подію ми повідомили працівникам служби у справах дітей для вирішення подальшої долі дітей", - додав Петро Чефарлічев.

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