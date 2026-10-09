В Нью-Йорке агенты миграционной службы США подстрелили человека — пострадавшего госпитализировали
Киев • УНН
В районе Марбл-Хилл агенты ICE ранили человека во время стрельбы. Пострадавшего госпитализировали, обстоятельства инцидента выясняются.
В Нью-Йорке агенты Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) ранили человека во время стрельбы в районе Марбл-Хилл в Бронксе. Пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и полицию Нью-Йорка, пишет УНН.
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Инцидент произошёл 8 октября около 16:00 по местному времени. По информации правоохранителей, раненый оставался в сознании и получал медицинскую помощь.
В полиции Нью-Йорка подчеркнули, что её сотрудники не принимали участия в стрельбе и не находились на месте происшествия в момент инцидента.
Обстоятельства стрельбы остаются неизвестными
В настоящее время правоохранители не сообщают, что именно спровоцировало применение оружия федеральными агентами и были ли задержаны участники инцидента.
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Министерство внутренней безопасности США, которому подчиняется ICE, на момент публикации не предоставило комментариев.
Как отмечает Bloomberg, стрельба произошла на фоне повышенного внимания к действиям федеральных иммиграционных агентов при администрации президента Дональда Трампа. Ранее в этом году несколько подобных инцидентов, в том числе с летальными последствиями для граждан США, вызвали широкий общественный резонанс.
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