В Нью-Йорке агенты миграционной службы США подстрелили человека — пострадавшего госпитализировали

В Нью-Йорке агенты Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) ранили человека во время стрельбы в районе Марбл-Хилл в Бронксе. Пострадавшего доставили в больницу. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники и полицию Нью-Йорка, пишет УНН.

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Инцидент произошёл 8 октября около 16:00 по местному времени. По информации правоохранителей, раненый оставался в сознании и получал медицинскую помощь.

В полиции Нью-Йорка подчеркнули, что её сотрудники не принимали участия в стрельбе и не находились на месте происшествия в момент инцидента.

Обстоятельства стрельбы остаются неизвестными

В настоящее время правоохранители не сообщают, что именно спровоцировало применение оружия федеральными агентами и были ли задержаны участники инцидента.

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Министерство внутренней безопасности США, которому подчиняется ICE, на момент публикации не предоставило комментариев.

Как отмечает Bloomberg, стрельба произошла на фоне повышенного внимания к действиям федеральных иммиграционных агентов при администрации президента Дональда Трампа. Ранее в этом году несколько подобных инцидентов, в том числе с летальными последствиями для граждан США, вызвали широкий общественный резонанс.

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