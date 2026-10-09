У Нью-Йорку агенти міграційної служби США підстрелили людину – постраждалого госпіталізували

У Нью-Йорку агенти Імміграційної та митної служби США (ICE) поранили людину під час стрілянини в районі Марбл-Гілл у Бронксі. Постраждалого доставили до лікарні. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела та поліцію Нью-Йорка, пише УНН.

Деталі

Інцидент стався 8 жовтня близько 16:00 за місцевим часом. За інформацією правоохоронців, поранений залишався при свідомості та отримував медичну допомогу.

У поліції Нью-Йорка наголосили, що її співробітники не брали участі у стрілянині та не перебували на місці події в момент інциденту.

Обставини стрілянини залишаються невідомими

Наразі правоохоронці не повідомляють, що саме спровокувало застосування зброї федеральними агентами та чи були затримані учасники інциденту.

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Міністерство внутрішньої безпеки США, якому підпорядковується ICE, на момент публікації не надало коментарів.

Як зазначає Bloomberg, стрілянина сталася на тлі посиленої уваги до дій федеральних імміграційних агентів за адміністрації президента Дональда Трампа. Раніше цього року кілька подібних інцидентів, зокрема зі смертельними наслідками для громадян США, викликали широкий суспільний резонанс.

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