В федеральной земле Гессен в Германии не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста документ для поездок за границу, заменяющий загранпаспорт. Об этом свидетельствует ответ местного министерства труда и социальных дел на запрос партии Альтернатива для Германии, передает DW, пишет УНН.

Ведомства по делам иностранцев Гессена, как правило, не будут выдавать украинским мужчинам мобилизационного возраста немецкие удостоверения, которые заменят документы для поездок за границу. Украинцы способны поехать в Украину для получения паспорта и прохождения военной службы, - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, в министерстве заявили, что стремление вернуть украинских мужчин на родину и привлечь их к защите страны от вторжения рф - это "понятные интересы Украины".

По официальным данным, в Гессене проживает около 20 тысяч граждан Украины мобилизационного возраста от - 18 до 60 лет. С 23 апреля консульства Украины перестали оформлять за рубежом загранпаспорта для этой категории граждан.

В Германии предлагают отменить пособие для безработных беженцев из Украины