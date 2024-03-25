В небе над Украиной ночью сбили 8 "шахедов" - Воздушные Силы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
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Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  209877 просмотра

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Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  179386 просмотра

Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения

Эксклюзив
Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы
22 марта 2024, 11:19  •  176020 просмотра

Кредиторы "Конкорда" предложили ФГВФЛ продать ОВГЗ банка и завершить процесс его ликвидации - участник инициативной группы

Эксклюзив
Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов
21 марта 2024, 17:52  •  172445 просмотра

Безгин о заседании ВСК по метро Киева: раньше апреля вряд ли завершится рассмотрение этих вопросов

Эксклюзив
Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области
21 марта 2024, 12:10  •  140335 просмотра

Могут пытаться отвлекать Силы обороны: эксперт о причине активизации ДРГ рф в Сумской области

Эксклюзив
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21 марта 2024, 11:56  •  347066 просмотра

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

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Правоохранители должны отреагировать на поездки за границу руководителя Фонда гарантирования вкладов Рекрут на авто ликвидируемого "Мегабанка" - нардеп
21 марта 2024, 08:19  •  127370 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  448342 просмотра

В небе над Украиной ночью сбили 8 "шахедов" - Воздушные Силы

Силы обороны ночью сбили 8 из 9 вражеских ударных беспилотников над Николаевской и Одесской областями.

Война •   •  17660 просмотра
В небе над Украиной ночью сбили 8 "шахедов" - Воздушные Силы

Армия рф вечером выпустила по Никопольщине почти полтора десятка снарядов

Российская армия выпустила почти пятнадцать снарядов по Никопольскому району Днепропетровской области поздно вечером в воскресенье, о жертвах не сообщается.

Война •   •  16338 просмотра
Армия рф вечером выпустила по Никопольщине почти полтора десятка снарядов

В Кривом Роге отменили аварийные графики отключений света - Вилкул

В Кривом Роге Днепропетровской области отменили введенные накануне аварийные графики отключений электроэнергии, но ситуация остается сложной, поскольку продолжается ликвидация последствий вражеских обстрелов.

Общество •   •  16089 просмотра
В Кривом Роге отменили аварийные графики отключений света - Вилкул

Количество жертв атаки рф на Кривой Рог 12 марта возросло до шести - Вилкул

В Кривом Роге количество жертв российского ракетного обстрела 12 марта возросло до 6 человек. 59-летний мужчина скончался в больнице от полученных ранений, еще 7 человек остаются в больнице, 3 из них - в тяжелом состоянии.

Война •   •  15504 просмотра
Количество жертв атаки рф на Кривой Рог 12 марта возросло до шести - Вилкул

В Харькове из-за атаки рф без света до 200 тыс. потребителей, в городе и восьми громадах области действуют графики отключений

В Харькове из-за российских атак без электричества находятся до 200 000 потребителей, в городе и восьми громадах области действуют графики отключения электроэнергии.

Общество •   •  15378 просмотра
В Харькове из-за атаки рф без света до 200 тыс. потребителей, в городе и восьми громадах области действуют графики отключений

Энергетики сделали невероятное: в Харькове запустили движение метро

В Харькове снова работает метро, которое было приостановлено после массированных вражеских обстрелов, почти полностью отрезавших город от электроснабжения.

Общество •   •  15463 просмотра
Энергетики сделали невероятное: в Харькове запустили движение метро

Джонсон вынесет на голосование законопроект о помощи Украине после пасхальных каникул - конгрессмен

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон планирует вынести на голосование законопроект о предоставлении помощи Украине после пасхальных каникул, о чем заявил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол.

политика •   •  21588 просмотра
Джонсон вынесет на голосование законопроект о помощи Украине после пасхальных каникул - конгрессмен

В Николаеве в результате падения обломков вражеского дрона 11 пострадавших - ОВА

В Николаеве 11 человек получили ранения, когда обломки сбитого вражеского беспилотника упали на частный сектор. Загорелся дом и два автомобиля.

Война •   •  19564 просмотра
В Николаеве в результате падения обломков вражеского дрона 11 пострадавших - ОВА

Буданов рассказал участвует ли в спецоперациях ГУР

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что участвует в планировании спецопераций, которые проводит его ведомство, но не вмешивается в непосредственную работу исполнителей.

Война •   •  21587 просмотра
Буданов рассказал участвует ли в спецоперациях ГУР

"Носит критический характер": ГУР сообщило детали повреждений пораженного российского вдк "ямал"

Российский большой десантный корабль "ямал" был критически поврежден в результате поражения, по оценкам ГУР.

Война •   •  17926 просмотра
"Носит критический характер": ГУР сообщило детали повреждений пораженного российского вдк "ямал"