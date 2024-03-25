В небе над Украиной ночью сбили 8 "шахедов" - Воздушные Силы

В ночь на 25 марта Силы обороны сбили 8 из 9 ударных БпЛА типа "Shahed", которыми враг атаковал Украину. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Сегодня ночью защитники неба сбили 8 из 9 ударных БпЛА типа "Shahed", которыми противник атаковал с мыса Чауда (Крым). "Шахеды" уничтожены в пределах Николаевской и Одесской областей - говорится в сообщении ПС ВСУ в соцсетях.

Как отмечается, к отражению "шахедов" привлекались мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

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Враг ночью продолжил удары по объектам энергетики.

В Николаевской области враг попал по энергетическому объекту. Также в Одесской области обломки сбитого дрона повредили энергетический объект.