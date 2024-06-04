В Нацбанке объяснили одно из требований МВФ по финансовой инклюзии

Согласно требованиям МВФ к Украине, для получения очередного транша в короткие сроки должна быть проведена финансовая инклюзия. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

Впервые МВФ в официальном сообщении по результатам миссии упоминает одно из направлений, которые были предметом обсуждения. Финансовая инклюзия-это требование времени, она напрямую связана с задачей которую решает правительство, НБУ и каждый из нас - говорит пышный.

По его словам, финансовая инклюзия включает:

Реинтеграцию территорий; реинтеграцию ветеранов; вычете новой реальности, которая вызвана миграционным потоком населения.

Финансовая инклюзия-это то, что должно максимально привлечь украинцев к тем возможностям, которые генерирует сегодня финансовая система и дать возможность получить доступ к финансовым услугам, независимо от того, где человек находится - добавил он.

Пышный отметил, что МВФ, НБУ и Всемирный банк будут проводить диагностику этого вопроса в очень амбициозные сроки.

Напомним

Средства в размере 2,2 миллиарда долларов, выделенные Украине МВФ, будут направлены на финансирование бюджетных нужд и пополнение золотовалютных резервов Национального банка.

Украина и МВФ договорились о четвертом пересмотре программы финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов