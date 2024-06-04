В Нацбанке объяснили одно из требований МВФ по финансовой инклюзии

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  52149 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

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Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
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Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

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Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  66247 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

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Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
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Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
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Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

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Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  59213 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  57835 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
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Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

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В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
3 июня 2024, 10:36  •  117692 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

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Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
3 июня 2024, 10:13  •  167417 просмотра

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Кабмин провел ряд кадровых решений: кто получил и кто потерял должность

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3 июня 2024, 09:03  •  149181 просмотра

В Нацбанке объяснили одно из требований МВФ по финансовой инклюзии

Глава Национального банка Украины пояснил, что расширение доступа к финансовым услугам, включая реинтеграцию территорий, ветеранов и решение проблем с миграционными потоками, является требованием МВФ к Украине для получения следующего транша помощи.

Экономика •   •  6798 просмотра
В Нацбанке объяснили одно из требований МВФ по финансовой инклюзии

В Херсонской области с утра из-за вражеских обстрелов погибла женщина, еще двое получили ранения

В Херсонской области российские войска убили пожилую женщину в селе Гигантское и обстреляли поселок Белозерка, ранив двух женщин и повредив здания и автомобиль.

Война •   •  7398 просмотра
В Херсонской области с утра из-за вражеских обстрелов погибла женщина, еще двое получили ранения

Кабмин провел ряд кадровых решений: кто получил и кто потерял должность

Кабинет министров во время рассмотрения кадрового блока назначил заместителя председателя Госпродпотребслужбы и согласовал изменения в руководстве в райгосадминистрациях в двух областях.

политика •   •  22119 просмотра
Кабмин провел ряд кадровых решений: кто получил и кто потерял должность

Издевательства над военнопленными: Лубинец обратился к москальковой для открытия дела против солдат рф

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец обратился к российскому омбудсмену татьяне москальковой с требованием возбудить уголовное дело в отношении российских военнослужащих, которые издевались над украинскими военнопленными на Харьковском направлении, ссылаясь на нарушение международного гуманитарного права.

Война •   •  20235 просмотра
Издевательства над военнопленными: Лубинец обратился к москальковой для открытия дела против солдат рф

До 400 тыс. грн могут получить общины на создание адаптивных спортивных клубов

Общины могут получить гранты в размере до 400 000 гривен на создание адаптивных спортивных клубов в рамках конкурса "Час діяти, Нестримні".

Общество •   •  17429 просмотра
До 400 тыс. грн могут получить общины на создание адаптивных спортивных клубов

российский самолет выпустил еще один ФАБ на белгородскую область

российский самолет случайно сбросил еще одну авиабомбу в поле недалеко от села мелихова в белгородской области, что стало по меньшей мере 82-м подобным случаем за последние 100 дней.

Новости Мира •   •  17249 просмотра
российский самолет выпустил еще один ФАБ на белгородскую область

Южная Корея возобновляет военную деятельность вдоль демаркационной линии с КНДР

Южная Корея возобновляет военные действия вдоль демаркационной линии с Северной Кореей после приостановления действия военного соглашения с КНДР.

Новости Мира •   •  15570 просмотра
Южная Корея возобновляет военную деятельность вдоль демаркационной линии с КНДР

Генштаб: поражено ПВО, два склада боеприпасов и пять районов сосредоточения сил врага (исправлено)

Силы обороны за прошлые сутки поразили пять районов сосредоточения сил российских войск, ПВО и два скалада боеприпасов врага, сообщили в утренней сводке за 11:00 4 июня в Генеральном штабе ВСУ.

Война •   •  14775 просмотра
Генштаб: поражено ПВО, два склада боеприпасов и пять районов сосредоточения сил врага (исправлено)

Премьер рассказал о стратегии по усилению энергосистемы: что она предусматривает

Украина потеряла более 9 ГВт генерирующих мощностей из-за ударов России; правительство имеет стратегию из пяти пунктов по восстановлению и укреплению энергетической системы, включая противовоздушную оборону, ремонт, децентрализацию, международную поддержку и меры по повышению энергоэффективности.

Война •   •  15821 просмотра
Премьер рассказал о стратегии по усилению энергосистемы: что она предусматривает

Генштаб: на фронте сегодня уже 28 боев, на Харьковском направлении - без активных наступательных действий врага

Сегодня на фронте произошло уже 28 боев, активных наступательных действий российских войск на Харьковском направлении не было, а украинские защитники принимают меры для недопущения продвижения врага на Покровском направлении.

Война •   •  12122 просмотра
Генштаб: на фронте сегодня уже 28 боев, на Харьковском направлении - без активных наступательных действий врага