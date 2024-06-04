Пишний розповів, як використають 2,2 млрд доларів від МВФ: профінансують бюджетні потреби
Київ • УНН
Кошти в розмірі 2,2 мільярда доларів, виділені Україні МВФ, будуть спрямовані на фінансування бюджетних потреб і поповнення золотовалютних резервів Національного банку.
Кошти, які виділив МВФ у рамках підтримки України, планують використати у рамках потреб бюджету. Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний, в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Ці кошти підуть на фінансування бюджетних потреб. Вони будуть належним чином конвертовані в гривні, Національний банк зможе поповнити свої золотовалютні резерви, а ось бюджет отримає відповідний ресурс для фінансування бюджетного дефіциту
Нагадаємо
Україна і МВФ досягли угоди про четвертий перегляд програми розширеного фінансування на суму 15,6 мільярда доларів, що відкриває шлях для отримання Україною коштів на суму 2,2 мільярда доларів.
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