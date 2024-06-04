Пышный рассказал, как используют 2,2 млрд долларов от МВФ: профинансируют бюджетные нужды

Средства, которые выделил МВФ в рамках поддержки Украины, планируют использовать в рамках потребностей бюджета. Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный, в эфире телемарафона, передает Корреспондент УНН.

Эти средства пойдут на финансирование бюджетных нужд. Они будут должным образом конвертированы в гривны, Национальный банк может пополнить свои золотовалютные резервы, а вот бюджет получит соответствующий ресурс для финансирования бюджетного дефицита - сказал глава Нацбанка.

Напомним

Украина и МВФ достигли соглашения о четвертом пересмотре программы расширенного финансирования на сумму 15,6 миллиарда долларов, что открывает путь для получения Украиной средств на сумму 2,2 миллиарда долларов.

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