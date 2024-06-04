У Нацбанку пояснили одну із вимог МВФ щодо фінансової інклюзії
Київ • УНН
Голова Національного банку України пояснив, що розширення доступу до фінансових послуг, включаючи реінтеграцію територій, ветеранів та вирішення проблем з міграційними потоками, є вимогою МВФ до України для отримання наступного траншу допомоги.
Згідно з вимогами МВФ до України, для отримання чергового траншу в короткі терміни має бути проведена фінансова інклюзія. Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний, в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Вперше МВФ в офіційному повідомленні за результатами місії згадує один із напрямків, які були предметом обговорення. Фінансова інклюзія - це вимога часу, вона напряму пов’язана із завданням яке вирішує уряд, НБУ та кожен із нас
За його словами, фінансова інклюзія включає:
Реінтеграцію територій;реінтеграцію ветеранів;вирахуванні нової реальності, яка спричинена міграційним потоком населення.
Фінансова інклюзія - це те, що має максимально залучити українців до тих можливостей, які генерує сьогодні фінансова система та дати можливість отримати доступ до фінансових послуг, незалежно від того, де людина знаходиться
Пишний зазначив, що МВФ, НБУ та Світовий банк будуть проводити діагностику цього питання в дуже амбітні терміни.
Нагадаємо
Кошти в розмірі 2,2 мільярда доларів, виділені Україні МВФ, будуть спрямовані на фінансування бюджетних потреб і поповнення золотовалютних резервів Національного банку.
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