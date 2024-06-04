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У Нацбанку пояснили одну із вимог МВФ щодо фінансової інклюзії

У Нацбанку пояснили одну із вимог МВФ щодо фінансової інклюзії

Київ • УНН

 • 21683 перегляди

Голова Національного банку України пояснив, що розширення доступу до фінансових послуг, включаючи реінтеграцію територій, ветеранів та вирішення проблем з міграційними потоками, є вимогою МВФ до України для отримання наступного траншу допомоги.

Згідно з вимогами МВФ до України, для отримання чергового траншу в короткі терміни має бути проведена фінансова інклюзія. Про це заявив голова Національного банку України Андрій Пишний, в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

Вперше МВФ в офіційному повідомленні за результатами місії згадує один із напрямків, які були предметом обговорення. Фінансова інклюзія - це вимога часу, вона напряму пов’язана із завданням яке вирішує уряд, НБУ та кожен із нас

- каже Пишний.

За його словами, фінансова інклюзія включає:

Реінтеграцію територій;реінтеграцію ветеранів;вирахуванні нової реальності, яка спричинена міграційним потоком населення.

Фінансова інклюзія - це те, що має максимально залучити українців до тих можливостей, які генерує сьогодні фінансова система та дати можливість отримати доступ до фінансових послуг, незалежно від того, де людина знаходиться

- додав він.

Пишний зазначив, що МВФ, НБУ та Світовий банк будуть проводити діагностику цього питання в дуже амбітні терміни.

Нагадаємо

Кошти в розмірі 2,2 мільярда доларів, виділені Україні МВФ, будуть спрямовані на фінансування бюджетних потреб і поповнення золотовалютних резервів Національного банку.

Україна і МВФ домовилися про четвертий перегляд програми фінансування на суму 15,6 мільярда доларів31.05.24, 22:31 • 34194 перегляди

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

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