В направлении Сумщины за последний период наблюдались попытки захода ДРГ - Демченко
Киев • УНН
На границе Сумской области зафиксированы попытки проникновения российских диверсионно-разведывательных групп. Хотя активность ДРГ снизилась, враг продолжает диверсионную деятельность.
В направлении Сумской области за последний период просматривались попытки захода российских диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.
В направлении Сумской области за последний период просматривались попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп. Хотя за последний период количество попыток или активность ДРГ значительно снизилась, в то же время видим, что враг не отказался от своей диверсионной деятельности
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В начале октября Демченко сообщал, что количество попыток захода вражеских диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины значительно уменьшилось, но диверсионная деятельность врага сохраняется, в том числе попытки заминировать отдельные направления.
ДобавимThe New York Times сообщало, что российские военные сформировали группировку численностью 50 тысяч человек, включая северокорейские войска, для подготовки наступления с целью возвращения территории в курской области.
Главнокомандующий ВСУ заявлял, что российские военные, выполняя приказ своего руководства, пытаются в курской области вытеснить украинские войска и продвинуться вглубь территории, которую Украина держит под контролем.