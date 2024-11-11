В направлении Сумщины за последний период наблюдались попытки захода ДРГ - Демченко

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АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист
07:54 • 25646 просмотра

АРМА игнорирует финансовые интересы государства, объявив конкурс на управление ТРЦ "Гулливер" без учета кредитных обязательств - экономист

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили
9 ноября 2024, 13:55 • 128721 просмотра

Установят ли в Киеве главную елку и где? В КГГА ответили

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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»
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Глава «Укрэнерго» о техническом дефолте компании: «это не повлияет на прохождение зимы»

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Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний
8 ноября 2024, 10:29 • 173950 просмотра

Нельзя прийти в больницу, сдать кровь и быть уверенным, что рака нет: врач-онколог рассказал о важности ранней диагностики онкозаболеваний

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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО
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"Один человек не может влиять на решение кто будет в Альянсе": Ильков о том, отодвинет ли приход Трампа Украину от НАТО

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Криптовалютный бум и укрепление доллара: финтехэксперт рассказала, как рынки отреагировали на победу Трампа
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8 ноября 2024, 06:30 • 131391 просмотра

"Ощадбанк" готов взыскать ТРЦ „Гулливер“, если АРМА передаст его в управление - представитель банка

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В направлении Сумщины за последний период наблюдались попытки захода ДРГ - Демченко

В направлении Сумщины за последний период наблюдались попытки захода ДРГ - Демченко

Киев  •  УНН

08:07 • 3784 просмотра

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На границе Сумской области зафиксированы попытки проникновения российских диверсионно-разведывательных групп. Хотя активность ДРГ снизилась, враг продолжает диверсионную деятельность.

В направлении Сумской области за последний период просматривались попытки захода российских диверсионно-разведывательных групп. Об этом сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

В направлении Сумской области за последний период просматривались попытки захода вражеских диверсионно-разведывательных групп. Хотя за последний период количество попыток или активность ДРГ значительно снизилась, в то же время видим, что враг не отказался от своей диверсионной деятельности

- рассказал Демченко.

Дополнение

В начале октября Демченко сообщал, что количество попыток захода вражеских диверсионно-разведывательных групп на территорию Украины значительно уменьшилось, но диверсионная деятельность врага сохраняется, в том числе попытки заминировать отдельные направления.

ДобавимThe New York Times сообщало, что российские военные сформировали группировку численностью 50 тысяч человек, включая северокорейские войска, для подготовки наступления с целью возвращения территории в курской области.

Главнокомандующий ВСУ заявлял, что российские военные, выполняя приказ своего руководства, пытаются в курской области вытеснить украинские войска и продвинуться вглубь территории, которую Украина держит под контролем. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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