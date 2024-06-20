Чтобы не заболеть холерой следует соблюдать личную гигиену, избегать покупок пищи на стихийных рынках и использовать чистую воду. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения, передает УНН.

Детали

В Минздраве отмечают, что холера-опасное инфекционное заболевание. человек может заболеть после употребления воды или пищи, зараженной бактерией Vibrio cholerae.

Источником возбудителя инфекции является заболевший человек или носитель вибрионов - заявили в Минздраве.

Чтобы избежать заболевания, соблюдайте простые правила:

не покупайте продукты питания, в частности - рыбу, в местах стихийной торговли;

не купайтесь и не ловите рыбу в загрязненных водоемах;



соблюдайте личную гигиену, тщательно мойте руки перед тем, как брать или готовить еду, после посещения туалета;



используйте чистую воду (по возможности бутилированную);



мойте овощи и фрукты перед употреблением;



тщательно проваривайте или прожаривайте пищу перед употреблением.



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Среди основных симптомов заболевания холерой в частности выделяют:

сильная диарея (частый, до 10 и более раз в сутки, понос);

одышка, резкая слабость, мышечные судороги;



западение глаз, посинение губ и ушных раковин;



снижение температуры тела;



потеря упругости кожи, а кожа стоп и рук становится морщинистой.



При первых симптомах следует немедленно обратиться к врачу! - отмечают в Минздраве.

Дополнение

Также В Министерстве охраны предупредили, что холерный вибрион может жить:

в загрязненной воде при низких температурах и в морской воде-2 недели и более;

в пищевых продуктах при комнатной температуре в течение 2-5 дней;



на поверхности плодов и овощей в условиях солнечного освещения в течение 8 часов;



в кишечнике отдельных речных и морских животных-несколько месяцев;



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