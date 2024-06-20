В Минздраве отмечают, что холера-опасное инфекционное заболевание. Человек может заболеть после употребления воды или пищи, зараженной бактерией Vibrio cholerae.
Чтобы не заболеть холерой следует соблюдать личную гигиену, избегать покупок пищи на стихийных рынках и использовать чистую воду. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения, передает УНН.
Детали
В Минздраве отмечают, что холера-опасное инфекционное заболевание. человек может заболеть после употребления воды или пищи, зараженной бактерией Vibrio cholerae.
Источником возбудителя инфекции является заболевший человек или носитель вибрионов
Чтобы избежать заболевания, соблюдайте простые правила:
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Среди основных симптомов заболевания холерой в частности выделяют:
При первых симптомах следует немедленно обратиться к врачу!
Дополнение
Также В Министерстве охраны предупредили, что холерный вибрион может жить:
Напомним
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