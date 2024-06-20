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У МОЗ розповіли про симптоми холери та як уникнути захворювання

Київ • УНН

 • 13844 перегляди

У МОЗ наголошують, що холера – небезпечне інфекційне захворювання. Людина може захворіти після вживання води чи їжі, зараженої бактерією Vibrio cholerae.

У МОЗ розповіли про симптоми холери та як уникнути захворювання

З 1 червня в Україні розпочався сезон холери, що несе за собою ризик поширення інфекції. Аби не захворіти на холеру слід дотримуватись особисто гігієни, уникати покупок їжі на стихійних ринках і використовувати чисту воду. Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров'я, передає УНН.

Деталі 

У МОЗ наголошують, що холера – небезпечне інфекційне захворювання. Людина може захворіти після вживання води чи їжі, зараженої бактерією Vibrio cholerae.

Джерелом збудника інфекції є людина, що захворіла, або носій вібріонів 

- заявили у МОЗ. 

Щоб уникнути захворювання, дотримуйтесь простих правил:

  • не купуйте продукти харчування, зокрема - рибу, у місцях стихійної торгівлі;
  • не купайтеся і не ловіть рибу у забруднених водоймах;
  • дотримуйтеся особистої гігієни, ретельно мийте руки перед тим, як брати чи готувати їжу, після відвідування туалету;
  • використовуйте чисту воду (за можливості бутильовану);
  • мийте овочі і фрукти перед вживанням;
  • ретельно проварюйте чи просмажуйте їжу перед вживанням.

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Серед основних симптомів захворювання на холеру зокрема вирізняють: 

  • сильна діарея (частий, до 10 і більше разів на добу, пронос);
  • задишка, різка слабкість, м'язові судоми;
  • западання очей, посиніння губ і вушних раковин;
  • зниження температури тіла;
  • втрата пружності шкіри, а шкіра стоп і рук стає зморшкуватою.

При перших симптомах слід НЕГАЙНО звернутися до лікаря!

- наголошують у МОЗ.

Доповнення

Також у Міністерстві охорони попередили, що холерний вібріон може жити: 

  • у забрудненій воді при низьких температурах та у морській воді — 2 тижні і більше;
  •  у харчових продуктах при кімнатній температурі протягом 2-5 днів;
  • на поверхні плодів і овочів в умовах сонячного освітлення впродовж 8 годин;
  • у кишківнику окремих річкових та морських тварин — декілька місяців;

Нагадаємо

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Володимир Омельченко

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