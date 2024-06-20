У МОЗ розповіли про симптоми холери та як уникнути захворювання
Київ • УНН
У МОЗ наголошують, що холера – небезпечне інфекційне захворювання. Людина може захворіти після вживання води чи їжі, зараженої бактерією Vibrio cholerae.
З 1 червня в Україні розпочався сезон холери, що несе за собою ризик поширення інфекції. Аби не захворіти на холеру слід дотримуватись особисто гігієни, уникати покупок їжі на стихійних ринках і використовувати чисту воду. Про це розповіли у Міністерстві охорони здоров'я, передає УНН.
Деталі
У МОЗ наголошують, що холера – небезпечне інфекційне захворювання. Людина може захворіти після вживання води чи їжі, зараженої бактерією Vibrio cholerae.
Джерелом збудника інфекції є людина, що захворіла, або носій вібріонів
Щоб уникнути захворювання, дотримуйтесь простих правил:
- не купуйте продукти харчування, зокрема - рибу, у місцях стихійної торгівлі;
- не купайтеся і не ловіть рибу у забруднених водоймах;
- дотримуйтеся особистої гігієни, ретельно мийте руки перед тим, як брати чи готувати їжу, після відвідування туалету;
- використовуйте чисту воду (за можливості бутильовану);
- мийте овочі і фрукти перед вживанням;
- ретельно проварюйте чи просмажуйте їжу перед вживанням.
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Серед основних симптомів захворювання на холеру зокрема вирізняють:
- сильна діарея (частий, до 10 і більше разів на добу, пронос);
- задишка, різка слабкість, м'язові судоми;
- западання очей, посиніння губ і вушних раковин;
- зниження температури тіла;
- втрата пружності шкіри, а шкіра стоп і рук стає зморшкуватою.
При перших симптомах слід НЕГАЙНО звернутися до лікаря!
Доповнення
Також у Міністерстві охорони попередили, що холерний вібріон може жити:
- у забрудненій воді при низьких температурах та у морській воді — 2 тижні і більше;
- у харчових продуктах при кімнатній температурі протягом 2-5 днів;
- на поверхні плодів і овочів в умовах сонячного освітлення впродовж 8 годин;
- у кишківнику окремих річкових та морських тварин — декілька місяців;
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