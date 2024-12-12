В Минсоцполитики рассказали, сколько украинцев вернулись на оккупированные территории

На временно оккупированные территории вернулось около одной тысячи украинцев. Об этом Министерство социальной политики Украины сообщило на запрос Радио Свобода, передает УНН.

Также, по данным ведомства, по состоянию на 2 декабря в Украине было зарегистрировано почти пять миллионов внутренне перемещенных лиц (ВПЛ).

«По состоянию на 02.12.2023 было зарегистрировано 4,9 миллиона ВПЛ. То есть за год произошло уменьшение количества ВПЛ на 250 тысяч человек. Согласно данным электронных систем Минсоцполитики, по состоянию на 01.11.2024 к предыдущему месту жительства вернулось всего 29 тысяч человек (около 7,7% от общего количества тех, кто снялся с учета)», - говорится в комментарии министерства.

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В Минсоцполитики объяснили, что из 29 тысяч человек на временно оккупированные территории вернулась одна тысяча, зато большинство - на «условно безопасные территории», а еще часть - на территории, где продолжаются боевые действия.

«В это количество входят украинцы, которые возвращались в любой из регионов страны, в том числе и тех, которые считаются условно безопасными (например, Киевщина, Житомирщина, Черниговщина и т.д.). Из этих 29 тысяч: одна тысяча - вернулись на ВОТ; 18,9 тысячи - на условно безопасные территории; 9 тысяч - территории возможных боевых действий», - пояснили в ведомстве.

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Ранее депутат Верховной Рады Максим Ткаченко заявлял, что 150 тысяч ВПЛ вернулись в оккупацию, а позже сам опроверг такие данные.