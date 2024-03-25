В Минмолодьспорта и НОК осудили убийство россиянами матери украинской атлетки Светланы Мальковой

Министерство молодежи и спорта Украины и Национальный олимпийский комитет Украины выразили соболезнования Светлане Мальковой из-за потери матери в результате ракетного обстрела Николаева. Об этом сообщает Комитет молодежи и спорта, пишет УНН.

Детали

Минмолодежьспорт Украины и НОК Украины выразили искренние соболезнования Светлане Мальковой из-за потери ее матери, Елены Сиванич, в результате ракетного обстрела Николаева. Несмотря на эту трагедию, Светлана Малькова, которая является героической спортсменкой по прыжкам на батуте и членом национальной сборной Украины, продолжает соревноваться на Кубке мира в немецком Котбусе. Это соревновательное мероприятие имеет важный статус как квалификационное для Олимпийских игр 2024.

Минмолодежьспорт и НОК Украины, в обращениях к МОК, Международной федерации гимнастики и Федерации гимнастики Германии, просили отстранить участников соревнований, которые поддерживают российскую войну в Украине, включая Кирилла Козлова, Данила Казимова, Анжелу Бладцеву, Яну Лебедеву и Ивана Литвиновича, даже в нейтральном статусе.

Несмотря на обращение украинской стороны, этих спортсменов все же допустили к участию в Кубке мира в немецком Котбусе. Это означает, что Светлане Мальковой приходится соревноваться на одной площадке с атлетами, которые поддерживают войну, что является фактической поддержкой убийства ее матери.

"Известная социологическая теория "пяти рукопожатий" доказывает, что российские спортсмены, участвующие в указанных соревнованиях, буквально за несколько рукопожатий связаны с российскими военными преступниками, которые непосредственно принимали решение об обстреле и осуществляли пуск ракеты, которая убила маму украинской спортсменки", - пишет Комитет молодежи и спорта.

Напомним

Париж готовится принять летние Олимпийские игры 2024 года. Признавая напряженный геополитический контекст, организаторы стремятся сосредоточиться на спорте.