В следующем маркетинговом году (с июля 2024 года) Украина может экспортировать более 60 млн тонн зерновых и масличных культур и продуктов их переработки. Эти цифры оставляют Украину среди мировых лидеров аграрного экспорта. На этом, как указали в Минагрополитики, отметил и.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий, пишет УНН.

После двух лет полномасштабной войны Украине удалось выровнять рыночный баланс производства и экспорта основных агрокультур. Это стало возможным благодаря устойчивости аграрных производителей и развитию логистики. Нынешний маркетинговый 2023/2024 год Украина завершает с конечными остатками сельхозпродукции на среднестатистическом уровне, как было до 2022 года. В следующем маркетинговом году агроэкспорт составит более 60 млн тонн. И это свидетельствует о том, что Украина остается гарантом мировой продовольственной безопасности - подчеркнул Высоцкий.

Прогнозируется, что с нового урожая производство зерновых культур достигнет почти 56 млн тонн. Из них пшеницы - 21 млн тонн, ячменя - около 5 млн тонн, кукурузы - 28,5 млн тонн.

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Общий экспорт зерновых прогнозируется на уровне 43 млн тонн. В частности, пшеницы - 15 млн тонн, ячменя - 2,5 млн тонн, кукурузы - около 25 млн тонн.

Производство масличных культур, по прогнозам, достигнет 22 млн тонн. В частности, рапса ожидается 4 млн тонн, подсолнечника - около 13 млн тонн. Сои прогнозируется на уровне 5 млн тонн - и это будет рекордный показатель в истории Украины!

Экспорт масличных и продуктов их переработки ожидается более 17 млн тонн.

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