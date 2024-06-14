У Мінагрополітики кажуть, Україна залишається лідером аграрного експорту: очікують його на рівні понад 60 млн тонн
Київ • УНН
У наступному маркетинговому році, що починається в липні 2024 року, Україна може експортувати понад 60 мільйонів тонн зернових, олійних культур та продуктів їх переробки, що дозволить Україні залишатися серед світових лідерів з експорту сільськогосподарської продукції.
У наступному маркетинговому році (з липня 2024 року) Україна може експортувати понад 60 млн тонн зернових та олійних культур і продуктів їх переробки. Ці цифри залишають Україну серед світових лідерів аграрного експорту. На цьому, як вказали в Мінагрополітики, наголосив в.о. міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький, пише УНН.
Після двох років повномасштабної війни Україні вдалося вирівняти ринковий баланс виробництва та експорту основних агрокультур. Це стало можливим завдяки стійкості аграрних виробників та розвитку логістики. Нинішній маркетинговий 2023/2024 рік Україна завершує з кінцевими залишками сільгосппродукції на середньостатистичному рівні, як було до 2022 року. У наступному маркетинговому році агроекспорт становитиме понад 60 млн тонн. І це свідчить, про те що Україна залишається гарантом світової продовольчої безпеки
Прогнозується, що з нового врожаю виробництво зернових культур сягне майже 56 млн тонн. З них пшениці – 21 млн тонн, ячменю – близько 5 млн тонн, кукурудзи – 28,5 млн тонн.
Прогноз врожаю в Україні погіршено через посушливі умови - асоціація27.05.24, 18:58 • 56539 переглядiв
Загальний експорт зернових прогнозується на рівні 43 млн тонн. Зокрема, пшениці – 15 млн тонн, ячменю – 2,5 млн тонн, кукурудзи – близько 25 млн тонн.
Виробництво олійних культур, за прогнозами, досягне 22 млн тонн. Зокрема, ріпаку очікується 4 млн тонн, соняшнику – близько 13 млн тонн. Сої прогнозується на рівні 5 млн тонн – і це буде рекордний показник в історії України.
Експорт олійних та продуктів їх переробки очікується понад 17 млн тонн.
В Україні майже не залишилося перехідних залишків врожаю - Соломчук03.06.24, 12:25 • 25891 перегляд