В МИД прокомментировали решение ЕСПЧ об осуждении преступлений России

Решение Европейского суда по правам человека о признании россиян виновными в сбитии самолета MH17 и преступлениях на Донбассе очень болит государству-агрессору. Недаром еще на переговорах в Стамбуле они добивались снятия с них этой ответственности. Об этом сообщил представитель МИД Украины Георгий Тихий, пишет УНН.

Чем больше с российской стороны звучит заявлений о ничтожности решений о привлечении их к ответственности, тем больше мы понимаем, насколько им болезненна эта тема. Они боятся ответственности, чувствуют, что ответственность за преступления будет - пояснил Тихий.

Он напомнил, что россияне поднимали вопрос снятия ответственности с них за сбитие самолета MH17 и за другие преступления во время переговоров в Стамбуле.

То, что на встречах в Стамбуле они поднимают напрямую снятие ответственности, как одну из тем, свидетельствует о том, что это для них очень важно - отметил представитель МИД.

Тихий также напомнил, что согласно решению ЕСПЧ, россияне своим нежеланием способствовать объективному расследованию, совершают преступления против родственников погибших при сбитии самолета.

Это решение очень важное, оно беспрецедентное. Кроме того, что россия осуждается за многочисленные зверства в Украине, начиная с 2014 года. Кроме того, вторая часть, это ответственность за сбитие MH17. Своим решением суд приравнивает ложь о причинах сбития самолета и нежелание россии сотрудничать со следствием к преступлениям против родственников жертв МН17 - заявил Тихий.

Дополнение

Европейский суд по правам человека установил, что российская федерация осуществляла системное перемещение и последующее усыновление украинских детей в период с июня 2014 года по сентябрь 2022 года. Такие действия нарушают статьи 3, 5 и 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.