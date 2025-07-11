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У МЗС прокоментували рішення ЄСПЛ щодо засудження злочинів росії

Київ • УНН

 • 1084 перегляди

Речник МЗС України Георгій Тихий повідомив, що рішення ЄСПЛ про вину росіян у збитті MH17 та злочинах на Донбасі є болючим для РФ. Росіяни намагалися зняти з себе відповідальність за ці злочини під час переговорів у Стамбулі.

У МЗС прокоментували рішення ЄСПЛ щодо засудження злочинів росії

Рішення Європейського суду з прав людини щодо визнання росіян винними у збитті літака MH17 та злочинах на Донбасі дуже болить державі-агресору. Недарма ще на переговорах у Стамбулі вони добивалися зняття з них цієї відповідальності. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий, пише УНН.

Чим більше з російського боку лунає заяв про нікчемність рішень про притягнення їх до відповідальності, тим більше ми розуміємо, наскільки їм болісна ця тема. Вони бояться відповідальності, відчувають, що відповідальність за злочини буде 

- пояснив Тихий.

Він нагадав, що росіяни піднімали питання зняття відповідальності з них за збиття літака MH17 та за інші злочини під час переговорів у Стамбулі.

Те, що на зустрічах у Стамбулі вони піднімають напряму зняття відповідальності, як одну з тем, свідчить про те, що це для них дуже важливо 

- зазначив речник МЗС.

Тихий також нагадав, що згідно з рішенням ЄСПЛ, росіяни своїм небажанням сприяти об’єктивному розслідуванню, чинять злочини проти родичів загиблих під час збиття літака.

Це рішення дуже важливе, воно безпрецедентне. Крім того, що росія засуджується за численні звірства в Україні, починаючи з 2014 року. Крім того, друга частина, це відповідальність збиття MH17. Своїм рішенням суд прирівнює брехню про причини збиття літака та небажання росії співпрацювати зі слідством до злочинів проти родичів жертв МH17 

- заявив Тихий.

Доповнення

Європейський суд з прав людини встановив, що російська федерація здійснювала системне переміщення та подальше усиновлення українських дітей у період з червня 2014 року до вересня 2022 року. Такі дії порушують статті 3, 5, і 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Павло Башинський

Павло Башинський

Політика
Збиття Boeing 777 біля Донецька
Стамбул
Україна
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