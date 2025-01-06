В КНР растет количество случаев метапневмовируса человека: что стоит знать о hMPV

Метапневмовирус человека вызывает волну респираторных инфекций в Китае. Метапневмовирус человека очень похож на Covid или простуду: это не сверхсложное вирусное заболевание, но оно может привести к осложнениям, таким как пневмония.

Передает УНН со ссылкой на livemint, The Guardian и SIC Notícias.

Детали

В Китае наблюдается всплеск случаев метапневмовируса человека, особенно среди детей. Вспышка привела к тому, что китайские больницы переполнены.

Что представляет собой hMPV?

Человеческий метапневмовирус (hMPV) был обнаружен в 2001 году.

В Соединенных Штатах он является причиной около 20 тысяч госпитализаций ежегодно детей в возрасте до пяти лет.

hMPV является одной из четырех самых распространенных вирусных инфекций среди пациентов в Китае. Сейчас уровень заболеваемости растет среди молодых людей, особенно в возрастных группах до 14 лет.

hMPV вызывает особое беспокойство на первом году жизни. Это также касается респираторно-синцитиального вируса и гриппа - объясняет платформе Live Science Эндрю Истон, профессор вирусологии Университета Уорвика, Великобритания.

Симптомы

Метапневмовирус человека из того же семейства, что и респираторно-синцитиальный вирус. Специалисты отмечают, что hMPV вызывает такие симптомы, как кашель, лихорадка, заложенность носа и одышка, которые по продолжительности похожи на симптомы других респираторных инфекций.

Риски

Важно понимать, что в более серьезных случаях он может перерасти в бронхит или пневмонию.

Профессор вирусологии Эндрю Истон объясняет, что риск метапневмовируса человека на самом деле "не изменился за последние 25 лет". Однако специалист подчеркивает, что изменения в заболеваемости или характере инфекции должны вызывать "беспокойство".

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Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний предупредил в начале декабря об увеличении количества респираторных инфекций в больницах страны. Но риск новой пандемии, подобной Covid, является низким, говорят эксперты.

Проблема

Проблема заключается в том, что на данный момент мы мало что можем сделать, кроме как информировать людей о том, что он существует, чтобы уменьшить передачу. Вакцины или противовирусных препаратов не существует, хотя некоторые вакцины находятся на стадии разработки - сказал профессор Пол Гриффин, директор департамента инфекционных заболеваний в Mater Health Services в Брисбене.

По словам экспертов, hMPV не похож на Covid-19, поскольку он существует уже несколько десятилетий, и у населения планеты есть определенный уровень иммунитета от прошлых инфекций.

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Важно понимать, что Covid-19 - это новая болезнь, которая никогда ранее не инфицировала людей, что привело к распространению на уровне пандемии.

"Я не думаю, что мы обязательно должны быть обеспокоены пандемией этого вируса (hMPV - ред), но всплеск заболеваемости и влияние, которое он имеет, является значительным. ", - сказал Гриффин.

Из пандемии можно вынести хороший урок, чтобы уменьшить ее распространение, особенно учитывая то, что у нас нет вакцин или противовирусных препаратов против hMPV - отметил он.

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