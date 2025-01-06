У КНР зростає кількість випадків метапневмовірусу людини: що варто знати про hMPV

Метапневмовірус людини спричиняє хвилю респіраторних інфекцій у Китаї. Метапневмовірус людини дуже схожий на Covid або застуду: це не надскладне вірусне захворювання, але воно може призвести до ускладнень, таких як пневмонія.

Передає УНН з посисланням на livemint, The Guardian та SIC Notícias.

Деталі

В Китаї спостерігається сплеск випадків метапневмовірусу людини, особливо серед дітей. Спалах призвів до того, що китайські лікарні переповнені.

Що являє собою hMPV?

Людський метапневмовірус (hMPV) був виявлений у 2001 році.

У Сполучених Штатах він є причиною близько 20 тисяч госпіталізацій щороку дітей віком до п’яти років.

hMPV є однєю з чотирьох найпоширеніших вірусних інфекцій серед пацієнтів у Китаї. Наразі рівень захворюваності зростає серед молодих людей, особливо у вікових групах до 14 років.

hMPV викликає особливе занепокоєння на першому році життя. Це також стосується респіраторно-синцитіального вірусу та грипу - пояснює платформі Live Science Ендрю Істон, професор вірусології Університету Ворвіка, Велика Британія.

Симптоми

Метапневмовірус людини з тієї ж родини, що й респіраторно-синцитіальний вірус. Фахівці зазначають, що hMPV викликає такі симптоми, як кашель, лихоманка, закладеність носа та задишка, які за тривалістю схожі на симптоми інших респіраторних інфекцій.

Ризики

Важливо розуміти, що у більш серйозних випадках він може перерости в бронхіт або пневмонію.

Професор вірусології Ендрю Істон пояснює, що ризик метапневмовірусу людини насправді "не змінився за останні 25 років". Однак фахівець підкреслює, що зміни в захворюваності або характері інфекції повинні викликати "занепокоєння".

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Китайський центр з контролю та профілактики захворювань попередив на початку грудня про збільшення кількості респіраторних інфекцій у лікарнях країни. Але ризик нової пандемії, подібної до Covid, є низьким, кажуть експерти.

Проблема

Проблема полягає в тому, що на даний момент ми мало що можемо зробити, окрім як інформувати людей про те, що він існує, щоб зменшити передачу. Вакцини чи противірусних препаратів не існує, хоча деякі вакцини перебувають на стадії розробки - сказав професор Пол Гріффін, директор департаменту інфекційних захворювань в Mater Health Services в Брісбені.

За словами експертів, hMPV не схожий на Covid-19, оскільки він існує вже кілька десятиліть, і у населення планети є певний рівень імунітету від минулих інфекцій.

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Важливо розуміти, що Covid-19 - це нова хвороба, яка ніколи раніше не інфікувала людей, що призвело до поширення на рівні пандемії.

Я не думаю, що ми обов'язково повинні бути стурбовані пандемією цього вірусу (hMPV), але сплеск захворюваності та вплив, який він має, є значним - сказав Гріффін.

З пандемії можна винести хороший урок, щоб зменшити її поширення, особливо з огляду на те, що у нас немає вакцин або противірусних препаратів проти hMPV - зазначив він.

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