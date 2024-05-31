В Киевской области работает противовоздушная оборона

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
kievКиев
Эксклюзив
Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
  •  102923 просмотра

Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

Эксклюзив
Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
  •  105863 просмотра

Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

Эксклюзив
"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
  •  129751 просмотра

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

Эксклюзив
"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
  •  107408 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

Эксклюзив
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
  •  131400 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Эксклюзив
Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
  •  84740 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

Эксклюзив
Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
  •  89788 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  116014 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

Эксклюзив
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  120997 просмотра

Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп

Эксклюзив
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
29 мая 2024, 09:55  •  117803 просмотра

Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу

Новости по теме
В Киевской области работает противовоздушная оборона

В Киевской области работает противовоздушная оборона

  •  1522 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве объявлена воздушная тревога

  •  2273 просмотра
Смертоносный ракетный удар по Харькову: детали сообщает руководитель Харьковской областной прокуратуры

Смертоносный ракетный удар по Харькову: детали сообщает руководитель Харьковской областной прокуратуры

  •  2743 просмотра
Вражеский беспилотник направляется на север от Кировограда до Киевской области

Вражеский беспилотник направляется на север от Кировограда до Киевской области

  •  3748 просмотра
В захваченной Керчи прогремели взрывы

В захваченной Керчи прогремели взрывы

  •  5600 просмотра
Генштаб: произошло 100 боевых столкновений за сутки, самая напряженная остается обстановка на Кураховском и Покровском направлениях

Генштаб: произошло 100 боевых столкновений за сутки, самая напряженная остается обстановка на Кураховском и Покровском направлениях

  •  4760 просмотра
В результате нападения россиян в Харькове погибли 3 человека, 16 получили ранения

В результате нападения россиян в Харькове погибли 3 человека, 16 получили ранения

  •  4841 просмотра
БпЛА из Николаевской области направляется на северо-запад в Кировоградскую область

БпЛА из Николаевской области направляется на северо-запад в Кировоградскую область

  •  5125 просмотра
В Харькове возросло количество жертв: 2 погибших и 13 пострадавших лиц, среди которых 2 малолетних детей

В Харькове возросло количество жертв: 2 погибших и 13 пострадавших лиц, среди которых 2 малолетних детей

  •  5117 просмотра
В результате вражеских обстрелов в Харькове 1 человек погиб и 12 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка

В результате вражеских обстрелов в Харькове 1 человек погиб и 12 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка

  •  5765 просмотра

Популярные

Президент Зеленский выразил соболезнования из-за гибели парамедикини Ирины Цыбух

Президент Зеленский выразил соболезнования из-за гибели парамедикини Ирины Цыбух

  •  41386 просмотра
В результате ударов по Харьковской области пострадали 3 человека, повреждены жилые дома - полиция

В результате ударов по Харьковской области пострадали 3 человека, повреждены жилые дома - полиция

  •  28710 просмотра
В ближайшее время будет много коммуникации с партнерами по новым системам ПВО - Зеленский

В ближайшее время будет много коммуникации с партнерами по новым системам ПВО - Зеленский

  •  46043 просмотра
Правительство утвердило порядок сдачи экзаменов по основам Конституции и истории Украины для желающих получить украинское гражданство

Правительство утвердило порядок сдачи экзаменов по основам Конституции и истории Украины для желающих получить украинское гражданство

  •  35626 просмотра
В Украине завтра не планируют отключать свет

В Украине завтра не планируют отключать свет

  •  64820 просмотра

Публикации

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
Эксклюзив

  •  129751 просмотра
Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

Скандалы в НАБУ компрометируют орган и ставят под сомнение объективность расследуемых дел

  •  131688 просмотра
Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
Эксклюзив

  •  131400 просмотра
Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

Компания "Олсидз", которая пошла войной на "ОПЗ", могла нанести огромный ущерб государству

  •  137070 просмотра
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"

29 мая 2024, 11:15  •  166604 просмотра

В Киевской области работает противовоздушная оборона

Согласно сообщениям Киевской областной военной администрации, в Киевской области работает противовоздушная оборона.

Война •   •  1522 просмотра
В Киевской области работает противовоздушная оборона

В Киеве объявлена воздушная тревога

В Киеве, Украина, была объявлена воздушная тревога, и жителей призвали немедленно искать укрытие из-за потенциальной угрозы.

Война •   •  2273 просмотра
В Киеве объявлена воздушная тревога

Смертоносный ракетный удар по Харькову: детали сообщает руководитель Харьковской областной прокуратуры

Пять вражеских ракет попали в жилые и коммерческие объекты в Харькове, в результате чего погибли 3 человека и 23 получили ранения, в том числе 2 ребенка.

Война •   •  2743 просмотра
Смертоносный ракетный удар по Харькову: детали сообщает руководитель Харьковской областной прокуратуры

Вражеский беспилотник направляется на север от Кировограда до Киевской области

По данным ВС Украины, вражеский беспилотник из Кировоградской области движется на север в направлении Киевской области.

Война •   •  3748 просмотра
Вражеский беспилотник направляется на север от Кировограда до Киевской области

В захваченной Керчи прогремели взрывы

Взрывы прогремели во временно оккупированном рф городе Керчь.

Война •   •  5600 просмотра
В захваченной Керчи прогремели взрывы

Генштаб: произошло 100 боевых столкновений за сутки, самая напряженная остается обстановка на Кураховском и Покровском направлениях

В течение дня противник нанес многочисленные ракетные, авиационные и беспилотные удары по территории Украины, в то время как украинские войска отразили несколько вражеских атак на нескольких фронтах.

Война •   •  4760 просмотра
Генштаб: произошло 100 боевых столкновений за сутки, самая напряженная остается обстановка на Кураховском и Покровском направлениях

В результате нападения россиян в Харькове погибли 3 человека, 16 получили ранения

В результате обстрела рф жилого дома в Харькове погибли 3 человека и 16 получили ранения, в том числе врач скорой помощи и дети.

Общество •   •  4841 просмотра
В результате нападения россиян в Харькове погибли 3 человека, 16 получили ранения

БпЛА из Николаевской области направляется на северо-запад в Кировоградскую область

Согласно сообщениям Воздушных Сил Украины, беспилотник направляется из Николаевской области в сторону Кировоградской области Украины.

Война •   •  5125 просмотра
БпЛА из Николаевской области направляется на северо-запад в Кировоградскую область

В Харькове возросло количество жертв: 2 погибших и 13 пострадавших лиц, среди которых 2 малолетних детей

В результате ударов россиян по жилому дому в Харькове 2 человека погибли на 13 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка и 12-летний мальчик. Дети были госпитализированы.

Общество •   •  5117 просмотра
В Харькове возросло количество жертв: 2 погибших и 13 пострадавших лиц, среди которых 2 малолетних детей

В результате вражеских обстрелов в Харькове 1 человек погиб и 12 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка

В результате российского удара по жилому дому в Харькове 1 человек погиб и 12 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка. Ребенок был госпитализирован.

Общество •   •  5765 просмотра
В результате вражеских обстрелов в Харькове 1 человек погиб и 12 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка