В Киевской области работает противовоздушная оборона

В результате вражеских обстрелов в Харькове 1 человек погиб и 12 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка

В результате российского удара по жилому дому в Харькове 1 человек погиб и 12 человек пострадали, в том числе 12-летняя девочка. Ребенок был госпитализирован.