У Київській області працює протиповітряна оборона
Київ • УНН
Згідно з повідомленнями Київської обласної військової адміністрації, в Київській області працює протиповітряна оборона.
На Київщині працює ППО. Про це повідомяє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Жителі Київщини!
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Подбайте про власну безпеку. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги
У Києві оголошена повітряна тривога31.05.24, 03:24 • 63793 перегляди