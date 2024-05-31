У Києві оголошена повітряна тривога
Київ • УНН
У Києві, Україна, було оголошено повітряну тривогу, і жителів закликали негайно шукати укриття через потенційну загрозу.
У столиці оголошено повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська державної адміністрація, передає УНН.
УВАГА! У Києві оголошена повітряна тривога!
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту
Нагадаємо
Повітярні Сили ЗСУ раніше інформували, що ворожий безпілотник з Кіровоградської області рухається на північ у напрямку Київської області.
Ворожий безпілотник прямує на північ від Кіровограда до Київської області31.05.24, 03:06 • 60248 переглядiв