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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО - Кличко

В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО - Кличко

Киев  •  УНН

11 октября 2024, 02:57  •  1553 просмотра

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В ночь на 11 октября в Киеве слышны звуки взрывов, работают силы противовоздушной обороны. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей находиться в укрытиях.

В ночь на 11 октября в Киеве слышны взрывы. В столице работают силы ПВО. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

В столице слышны звуки взрывов - работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях,

- говорится в сообщении.

Напомним,

В столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Киевская городская государственная администрация призвала всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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