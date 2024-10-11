В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО - Кличко
Киев • УНН
В ночь на 11 октября в Киеве слышны звуки взрывов, работают силы противовоздушной обороны. Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей находиться в укрытиях.
В ночь на 11 октября в Киеве слышны взрывы. В столице работают силы ПВО. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.
В столице слышны звуки взрывов - работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях,
Напомним,
В столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Киевская городская государственная администрация призвала всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.