В Киеве слышны звуки взрывов, работает ПВО - Кличко

В ночь на 11 октября в Киеве слышны взрывы. В столице работают силы ПВО. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

В столице слышны звуки взрывов - работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях, - говорится в сообщении.



Напомним,

В столице и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Киевская городская государственная администрация призвала всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты.