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У Києві чути звуки вибухів, працює ППО - Кличко

У Києві чути звуки вибухів, працює ППО - Кличко

Київ • УНН

 • 106516 перегляди

У ніч на 11 жовтня в Києві чути звуки вибухів, працюють сили протиповітряної оборони. Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців перебувати в укриттях.

В ніч на 11 жовтня у Києві чути вибухи. У столиці працюють сили ППО. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

У столиці чути звуки вибухів - працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях,

- йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

У столиці та низці областей України оголошено повітряну тривогу. Київська міська державна адміністрація закликала всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ВійнаКиїв
kyivska-miska-derzhavna-administratsiiaКиївська міська державна адміністрація
vitalii-klychkoВіталій Кличко
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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