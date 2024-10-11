У Києві чути звуки вибухів, працює ППО - Кличко
Київ • УНН
У ніч на 11 жовтня в Києві чути звуки вибухів, працюють сили протиповітряної оборони. Мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців перебувати в укриттях.
В ніч на 11 жовтня у Києві чути вибухи. У столиці працюють сили ППО. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
У столиці чути звуки вибухів - працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях,
Нагадаємо
У столиці та низці областей України оголошено повітряну тривогу. Київська міська державна адміністрація закликала всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.