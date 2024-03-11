В Киеве проведут благотворительный аукцион, чтобы собрать средства на лекарства и амуницию и привлечь внимание к роли женщин-военных
Киев • УНН
В Киеве состоится благотворительный аукцион, на котором будут представлены работы из военных трофеев, чтобы собрать средства на лекарства и амуницию для украинских женщин-военнослужащих.
В Киеве состоится торжественное открытие благотворительного аукциона для женщин военных. О том, что будет выставлено на продажу, и какова цель мероприятия рассказали в Министерстве культуры и информационной политики, передает УНН.
Событие организовано при содействии Главного управления разведки и благотворительного фонда "Муравей". Аукцион продлится до 28 марта с целью сбора средств на закупку медикаментов и амуниции для военнослужащих.
Детали
В ведомстве отметили, что по состоянию на январь 2024 года в украинской армии служат более 45 тысяч женщин. В частности 13 тысяч из них имеют статус участниц боевых действий, а еще около 20 тысяч - это военные медики.
В культурном ведомстве подчеркивают, что цель аукциона не только собрать деньги на медикаменты военным, но и для того чтобы повысить видимость участия женщин в военных действиях, борьбе с гендерными предубеждениями и дискриминацией женщин в армии.
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На аукционе можно будет приобрести артобъект посвященные женщинам, приближающие нашу победу. В частности, эти работы выполнены из военных трофеев, таких как мины, гранатометы и ящики для амуниции.
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