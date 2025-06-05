В Киеве произошел взрыв: сдетонировало в мусорном баке, есть пострадавшие
Киев • УНН
В Киеве в Дарницком районе взорвался мусорный бак. В результате детонации неизвестного предмета пострадали местный житель и охранник дома, полиция выясняет обстоятельства.
В Киеве произошел взрыв в Дарницком районе, сдетонировало в мусорном баке, известно о двух пострадавших, полиция выясняет обстоятельства, сообщили в ГУНП в столице в четверг, пишет УНН.
По предварительной информации, в мусорном баке произошла детонация неизвестного предмета, в результате которого травмы получил местный житель, который в это время проходил мимо. Также пострадал охранник дома
Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа полиции и взрывотехники.
"Правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента", - говорится в сообщении.
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